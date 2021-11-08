Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Dünyada güven bunalımları yaşanırken biz hedeflerimize yürüdük. Salgın tedbirlerinin yol açtığı sıkıntıları geride bıraktık.

"Yüz yüze eğitim devam edecek"

Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir.

40 bin sağlıkçı atanacak

Sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize asla izin vermeyeceğiz. Vaka, hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefat sayıları kontrol edebileceğimiz bir seviyededir. İnşallah bunları daha da aşağıya çekeceğiz. Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alacağız.

"Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılacak"

Avrupa’da doğal gaz fiyatları kat be kat artarken biz halen konuttaki gazı yüzde 76 indirimle veriyoruz. Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık.

CHP'ye tezkere tepkisi

Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur. Bu tezkereye karşı çıkmak, bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi atmak demektir. Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini yalan ve iftiralarla savunanların 'Kandil'i yakıp yıkmak'tan söz etmeleri omurgasızlık örneğidir.

İyi Partili Türkkan'a küfür tepkisi

Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur. Partinin grup başkanvekilliğinden veya genel başkan yardımcılığından ayrılması bu iş için bir çıkış yolu değildir. Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil, en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız. CHP'den tepki gösterilmemesi arka plandaki kirli pazarlıkların göstergesidir.

Karabağ ve Azerbaycan topraklarının haksız, hukuksuz, ahlaksız işgali karşısında 30 yıl boyunca susanlar, dökülen kanın ve trajedilerin baş sorumlusudur.

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