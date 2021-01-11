Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE 11.01.2021, 20:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan yeni yılın ilk kabinesi sona erdi. Toplantısı sonrası koronavirüs kısıtlamalarının kademeli olarak azaltılacağını ifade eden Erdoğan 'İlk etapta 3 milyon doz aşı ülkemize geldi. Alman aşısıyla da anlaşmamızı yaptık. Görüşmeler devam ediyor. Perşembe veya Cuma olur diyor. Böylece belirlenen sıraya göre bu tarihte aşılar başlayacak.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Güven ve istikrar iklimini güçlendirerek, kayıplarımızı telafi edecek daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz." dedi.

Erdoğan, "Türkiye, bu ülkede kimin Cumhurbaşkanı seçileceği konusunda vesayetin dayatmasının belirleyici olduğu günleri geride bırakmıştır." ifadesini kullandı.

"Terör örgütlerine payandalıklarını cilalı kavramlarla topluma dayatanlar için yolun sonu görünmüştür"

"Teröriste terörist demekten bile aciz bu sözde genel başkanı, CHP seçmeninin sağduyusuna, aziz milletimizin irfanına havale ediyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzunca bir süre demokrasi kılıfı altında en ilkel faşizmi, özgürlük kılıfı altında en vahşi diktatörlüğü mazlumlara dayatanların sırça köşkleri başlarına yıkılıyor." şeklinde konuştu. 

Erdoğan, "İdeolojik saplantılarını, marjinal eğilimlerini, fıtrata aykırı sapkınlıklarını, terör örgütlerine payandalıklarını cilalı kavramlarla topluma dayatanlar için yolun sonu görünmüştür." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan. "Türk demokrasisi, millete ve onun temsilcilerine hakareti siyaset zanneden bu çukur zihniyeti hak etmiyor." dedi.

"Ülkemizin yeniden yapılanan küresel düzende hak ettiği yeri almasına mani olamayacaklar"

"Ne kadar azgınlaşırlarsa azgınlaşsınlar, ülkemizin yeniden yapılanan küresel, siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri almasına mani olamayacaklar." ifadesini kullanan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olarak yasama, yürütme ve yargı gücünü, milletimizi bu tehditlere karşı korumak için seferber etmek anayasal vazifemizdir." şeklinde konuştu.

"Su kullanımında tasarrufu esas alan bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz"

Erdoğan, "Günlük kullanımdan tarımsal sulamaya kadar her alanda tasarrufu esas alan bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz." diyerek, "2023'e kadar enerji tüketiminde yüzde 14'lük bir tasarruf oranına ulaşmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

#Erdoğan
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