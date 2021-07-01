Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlendiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili; "Yeni eylem planımızla mücadeleyi daha da güçlendiriyoruz" dedi.

TÜRKİYE 01.07.2021, 15:21 01.07.2021, 17:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı, tanıdım toplantısının ülkemize, milletimize, tüm kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Eylem planımızda yer alan hususların belirlenen çerçevede ve sürede amacına ulaşmasını temenni ediyorum.

"Aile yapımızda bir bozulma varsa bunu sadece kadına veya erkeğe yüklemek sorunun yarısını görmek demektir"

Bizim inancımızda asıl olan insandır. Diğer tüm ayrımlar, tüm vasıflar, farklılıklar bu ulvi sıfatın gerisinde kalın. İnsanları sadece cinsiyetlerinden dolayı üstünlük sınıflandırmasına tabi tutan anlayışın bizim medeniyetimizde ve kültürümüzde yeri yoktur. Bu noktada bir sorun yaşanıyorsa konunun bir tarafından erkek bir tarafında kadın vardır. Aile yapımızla ilgili hassasiyetimizde kadın ne kadar sorumluluk sahibi ise erkek de o derece mesuliyet sahibidir. Aile yapımızda bir bozulma varsa bunu sadece kadına veya erkeğe yüklemek sorunun yarısını görmek demektir. İktidara geldiğimiz günden beri kadına karşı şiddetle mücadele önceliklerimiz arasında yer almıştır. 

Son günlerde bazı çevreler bugün yani 11 Temmuz'a doğru gidiyoruz öncesinde 1 Temmuz itibarıyla resmen çekildiğimiz İstanbul Sözleşmesi'ne kadına yönelik şiddetle mücadelede bir geriye gidiş olarak yansıtmaya çalışıyor. Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değildir.

"Evvela kadına yönelik şiddetin ortaya çıkmasına neden olan faktörlerin incelenmesi ve bertaraf edilmesi gerekiyor"

Şiddetin her türüyle mücadelemiz sürerken, kadına yönelik şiddetin altını özellikle çizmemizin sebebi bu soruna adını koymanın gerekliliğini vurgulamaktır. Evvela kadına yönelik şiddetin ortaya çıkmasına neden olan faktörlerin incelenmesi ve bertaraf edilmesi gerekiyor. 

Kadına yönelik şiddet kadının kendini güvende hissetmesi gibi temel haklarını kullanmasını da etkilemektedir. Dün kadına yönelik şiddetle, kadınların insan olarak sahip oldukları haklarını kullanabilmesi konusunda nasıl mücadele ediyorsak bugün de yarın da mücadeleyi sürdüreceğiz.

"Tüm toplumun da bu şiddetten olumsuz etkilendiğini görüyoruz"

Şiddeti bir davranış biçimi olarak öğrenen çocukların yarının şiddet faili olarak karşımıza çıkma ihtimali artıyor. Sebebi ne olursa olsun aile içinde yaşanan şiddetin sonuçları kadını ve çocuğu derinden etkiliyor. Tüm toplumun da bu şiddetten olumsuz etkilendiğini görüyoruz.

Kadına yönelik şiddeti, tıpkı salgınla mücadelede olduğu gibi siyasi tartışmalara malzeme etmeden, samimiyetle ve objektif bir şekilde ele almamız gerekiyor.

İlkini 2007 yılında hazırladığımız ulusal eylem planımızı sürekli güncelleyerek bugüne kadar getirdik. Yeni ulusal eylem planımız var olan çalışmaları daha da ileri taşıyarak bu değişimi kucaklamayı amaçlıyor. 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı 2021-2025 yıllarını kapsamaktadır. Bu çalışma için hazırlıklarımızı 2020 yılı başından beri sürdürüyoruz. Eylem planımızı tüm paydaşların katkıları ile hazırladık.

Sorunun tamamen ortadan kalkmasını ele alan bütüncül dökümanı bugün sizlere sunuyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca kadına yönelik şiddetle mücadelenin başlıkları bu kitapta bulunuyor. Eylem planı 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyetten oluşuyor.

Değişen şartlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz. Kadına yönelik şiddetle mücadele 4. eylem planının ilk hedefini şiddetle mücadele mevzuatının gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması olarak belirledik. Ceza mevzuatının gözden geçirilmesinden, hakim, savcı ve diğer yargı personelinin eğitimine kadar 22 faaliyet bu başlık altında yer alıyor.

ŞÖNİM yönetmeliği kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon izleme ve değerlendirme komisyonları oluşturuldu. Bu komisyonlar yılda en az 2 kez olmak üzere valiler başkanlığında toplanacaktır.

Kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planında öncelikli amaç mağdurun adalete erişimini kolaylaştırmak.

Şiddeti önlemek, ortadan kaldırmak ve doğru müdahale kurumsal yapı ve programlarla mümkündür.

Tehdit altında olan kadınlarımız için özel güvenlik önlemleri alıyoruz.

Şiddet faillerinin ve şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine yönelik eğitimlere başlıyoruz.

Haftanın 7 günü 24 saat ücretsiz olarak Türkçe'nin yanında Arapça, Kürtçe çağrılara da cevap veren ALO 183 destek hattı, arayan şiddet mağdurları sıfır tuşuna basarak sıra beklemeden destek personeline ulaşabileceklerdir.

Erken yaşta evlilikle mücadele için babalara eğitim verilecek.

81 ilde kadına yönelik şiddet risk haritaları hazırlanacak. 7 ilimizde 9 yeni kadın konukevi açıyoruz.

Plan, kadına yönelik şiddet ile mücadelede sorumluluğu olan tüm tarafların çalışmalarıyla hazırlandı. 

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