Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar eleştirilerine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın Türkiye yatırımlarını eleştirenlere "Dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı Katar bizi ele geçiriyor diye zırvalayan kimse çıkmadı." dedi

TÜRKİYE 30.11.2020, 21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar eleştirilerine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, Borsa İstanbul'un yüzde 10 hissesinin Katar'a satılması konusuna değindi.

Katar'ın uluslararası yatırımlarını hatırlatan Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine cevap verdi.

FETÖ, YPG/PKK'ya kadar terör örgütünün borazanlığını yapanların Türkiye'nin güvenliğini genişletme gayretlerini engellemeye çalıştığını söyleyen Erdoğan, Azerbaycan ve Katar gibi Türkiye ile dostluklarını gösteren ülkelere saldırıldığının altını çizdi.

"BUNLARIN DERDİ TÜRKİYE İLE"

"Ülkemizde husumet gösterenlerin argümanlarıyla bizi hedef alıyorlar." diyen Erdoğan,  "Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyor, yatırımcılara ülkeye gelmeyin mesajı veriyorlar. Bunların kinlerinin sebebi ne Borsa İstanbul ne de Sakarya'daki fabrikadır. Bunları derdi bizatihi Türkiye ve Türk milletiyle, ülkenin hedefleriyledir." ifadelerini kullandı.

"KATAR YATIRIM OTORİTESİ'NİN 40'TAN FAZLA ÜLKEDE YATIRIMI VAR"

Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hissesinin Katar'a satışının yapıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, "Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır. Bay Kemal bunu öğren, bunu bil, bu sana lazım.

Katar Yatırım Otoritesi aralarında Almanya, İngiltere, ABD gibi ülkelerin bulunduğu 40'tan fazla ülkede 400 milyar dolardan fazla yatırımı olan küresel bir kuruluştur.

"DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE.."

Bu kuruluş Londra borsasının da yüzde 10,3'üne sahiptir. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı Katar bizi ele geçiriyor diye zırvalayan kimse çıkmadı. Almanya'nın tapusunu, İngiltere'nin tapusunu Katarlılara veren de çıkmadı. Aksine yapılan yatırımdan herkes memnuniyet durdu. Bu tür yatırımlar ülkemize duyan güvenin işaretidir. Bundan niye rahatsız oluyorsun."  diye konuştu.

"ÜLKEMİZİN YATIRIMCILAR İÇİN CAZİBESİNİ ARTIRACAĞIZ"

Türkiye'nin ilk çeyrekte büyümesinin, üretim ve istihdamın güçlenmesi bakımından çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan,  "Ülkemizin yerli ve uluslararası yatırımcılar için cazibesini daha da arttıracağız. Son 15 yılda ülkemizde doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda, onu Amerika ve İngiltere takip ediyor. Katar 17. sıradadır.

Türk yatırımcılarımızın yurt dışında yatırım yapmalarını teşvik ettik. Uluslararası sermaye yatırımları hem yatırım yaphan ülkeye, hem de yatırım yapılan ülkeye ekonomik fayda sağlıyor.

"CHP ORTRALIĞI BİRBİRİNE KATIYOR"

CHP ve bir kısım medya Katar Yatırım Otoritesi Borsaistanbul'a ortak oldu diye ortalığı birbirine katıyor. 2018 yılına kadar da Amerikalı Nazdak Borsaistanbul'un yüzde 7 ortağıydı. O zaman niye 'Avrupa, Amerika Türkiye'yi ele geçiriyor' diye yaygara koparmadınız.

"PARANIN RENGİ DİNİ YOKTUR"

Biz hiçbir zaman yatırımcının kimliğini sorgulamadık. Paranın rengi, dini yoktur, para paradır. 28 Şubat'ta olduğu gibi sermayeyi renklere bölenlerden de olmadık." ifadelerini kullandı.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #Katar
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