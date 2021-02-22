Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayyum eleştirilerine yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yaptığı konuşmada, kayyum ataması yapılan belediyelerle ilgili devam eden tartışmalara değindi.

Erdoğan'ın bu konudaki tavrı oldukça netti.

Devletin paralarının Kandil'e gönderilmesine izin verilmeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini kürsüye vura vura yaptığı konuşmada kayyum atamalarının devam edeceğini dile getirdi.

"HİZMET YOKSA KAYYUM DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üretimin durduğu, Kandil'e devletin verdiği paranın gönderildiği, hizmetin olmadığı bu yerlere biz bugün de yarın da kayyum atamaya devam edeceğiz. " dedi.

"GÖNDERİLEN KAYNAKLARIN TERÖR ÖRGÜTÜNE PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNE GÖZ MÜ YUMACAKTIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Devletimizin şehrimze hizmet edilsin diye gönderdiği kaynağı terör örgütüne peşkeş çekilmesine göz mü yumacaktık. Kayyum kayyum diye inleyenlerin bu çarpıklığa karşı tek laf ettikerlini duydunuz mu? Üretimin durduğu, Kandil'e devletin paranın gönderildiği, hizmetin olmadığı yerlere bugün de yarın da kayyum atamaya devam edeceğiz."