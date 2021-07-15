Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu mücadeleye değersiz diyemez

15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu güzide çatı altında görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE 15.07.2021, 15:24 15.07.2021, 17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu mücadeleye değersiz diyemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda konuştu.

TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı yapıldı. Darbe girişimi gecesinde ilk bombanın düştüğü yerde tören yapıldı.

TBMM’deki tören, darbe girişimi gecesinde ilk bombanın düştüğü yerdeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda yapıldı. Erdoğan ve Şentop, anıttaki cam kubbeye karanfil bıraktı.Cam kubbeye karanfil bırakılmasının ardından tören alanında dualar okundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

"15 Temmuz destanının 5. yıldönümünde gazi Meclisimizde sizlerle beraber olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Kahraman şehitlerimize allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum."

Özgürlüğüne, ezanına, geleceğine sahip çıkan milletin tüm fertlerine şükranlarını sunduğunu söyleyen Erdoğan, "15 Temmuz şehitleri Bedir'den Çanakkale'ye, terörle mücadeleden yurtdışı operasyonlarımıza tüm bunlarla birlikte batıla karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir. Her kim bunu gölgelemeye çalışıyorsa ülkesine, milletine ihanet ediyor demektir. Bu ülkenin sahibi vatan aşıklarıdır. Bu ülkenin sahibi eve erzak almaya değil devletimize sahip çıkmaya geldik diyen Batuhan'lardır. Daha 15 yaşındayken şehadet şerbeti içen Halil İbrahim Yıldırım'dır. Bu ülkenin sahibi yüreklerinde imanla hainlere meydanları dar eden cesur kadınlardır." dedi.

"KİMSE BU MÜCADELEYE DEĞERSİZ DİYEMEZ"

"Hiç kimsenin 15 Temmuz gecesi milletin verdiği şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur" diye konuşan Erdoğan, "15 Temmuz hakkın batıla, adaletin zulme galip gelmesinin adıdır. 15 Temmuz'daki direnişi ile milletimiz darbe direnişini püskürtmüştür.  Türk milleti istiklalini korurken milletin vekilleri de bu yüce çatı altında demokrasiye sımsıkı sahip çıkmıştır. Engelleri aşarak TBMM'ye gelen herkese şahsınm, milletim ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Tarih 15 Temmuz gecesi yaşanan gazi Meclisimizin çatısı altında sergilenen bu dayanışmayı da altın harflerle yazacaktır. " ifadelerin kullandı

2023'E YENİ TÜRKİYE'NİN VİZYONU İLE GİRMEK İSTİYORUZ

Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri kutlu emanete halel getirmemenin en önemli görevimiz olduğunu söyleyen Erdoğan, "Özünde rekabet bulunan siyaseti ülkenin hayrına olan işlerde yarışmak olarak gördük. 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalıştık. Vatanımızın bekasından başka hiçbir hedef peşinde koşmadık. Siyasi partilerimiz, fikirlerimiz farklı olsa da hepimiz aynı vatanın insanalrıyız. Kökenlerimiz ayrı olsa da hepimiz binlerce yıllık ortak bir mazinin, ortak bir geleceğin sahipleriyiz. Türkiye, 84 milyonun tamamının ortak yurdudur. Son 1.5 yılda ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını millet olarak kaderimizin de aynı olduğunu göstermiştir. Bu salgın varlığımıza yönelik tehditleri ancak kenetlenme ile aşabileceğimizi gçöstermiştir. 2023'e eski Türkiye'nin alışkanlıkları ve kamburlarıyla değil yeni Türkiye'nin vizyonu ile girmek istiyoruz. 84 milyonun her bir ferdinin de bizimle aynı inancı paylaştığını düşünüyorum. "dedi.

RİZE'DEKİ SEL FELAKETİ

"Rize'de meydana gelen felaket sebebiyle birçok kardeşimiz rahmeti rahmana kavuştu. Kaybolanlar var. 3 bakanımız orada. Tüm görevliler arama tarama faaliyetlerini devam ettiriyorlar. "

Anma töreninde TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı.

İşte Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Türkiye'ye yönelik en yıkıcı tertiplerden biri olarak tarihe geçen 15 Temmuz'un 5. yıldönümünü idrak etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sıhhat ve hayırlı ömür diliyorum.

Unutulan her ihanet ülkemize suikast niteliğinde olan yeni saldırıların önünü açmakla eşdeğerdir.

Tarihimizde çeşitli sebeplerle vatan düşmanlarıyla işbirliği yapan hainler olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin dış düşmanları kimi zaman içerideki hainleri kullanabilmişlerdir. Kazanan daima milli vatan evlatları olmuştur.

27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a uzanan müdahaleler sonrası Türkiye saldırılara daha açık hale gelmiştir. FETÖ aparatı yerinden söküldükçe Türkiye hedeflerine doğru daha emin adımlar atmıştır.

Bu mücadele bundan sonra da tüm terör örgütlerine karşı artan bir kararlılıkla sürdürülecektir.

Türkiye'deki darbecilerin ve destekçilerinin ayırt edici vasfı milli olmamalarıdır. Gayri milli oldukları anlaşılmasın diye milli siyaset gündemleri maceracılıkla itham ederler. Türkiye, dünyanın her devleti ile müzakere yönetebilecek güce sahiptir.

Siyaseten güçlenmek için yabancı güçlerin planlarına tabi olmak gafillere has bir davranıştır. 15 Temmuz'un faillerine takınılacak tavır hiç bir şüpheye yer olmayacak bir katilikte olmalıdır.

Bu darbe girişimi Türkiye'ye yönelik dış destekli bir işgal hareketidir.

Hain darbe girişimine karşı bedenlerini siper eden vatan evlatlarını gıptayla, rahmetle anıyorum."

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