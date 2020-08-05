Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.
TÜRKİYE 05.08.2020, 17:07
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
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