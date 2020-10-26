Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan dünyaya Kıbrıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"KIBRIS'TA ÇÖZÜMDEN YANAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yanadır." ifadesini kullandı.

"Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklığı temelinde bir çözümü kabul etme niyetinin bulunmadığı aşikardır." diyen Erdoğan, "(Kıbrıs'ta) Yarım asrı geride bıraktığımız müzakere sürecinde artık mevcut parametrelerle neticeye varılamayacağının anlaşılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"DOĞU AKDENIZ'DEKİ MEVCUT DURUMUN MÜSEBBİBİ RUM-YUNAN İKİLİSİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs'ta acil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönündeki iradesinin baki olduğunu belirterek, "Doğu Akdeniz'deki mevcut durumun müsebbibi 2003'ten bu yana uyarılarımızı dinlemeyen yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan ikilisidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "15 Kasım'da KKTC'ye bir ziyaretimiz olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklamalarından satır başları;

KKTC Cumhurbaşkanı seçildikten sonra davetiniz üzere Ankara'da bulunmaktan, iki kardeş devletin ortak konularını ele almaktan son derece memnunum. Türkiye bizim kardeş vatanımız olmanın yanı sıra ana vatanımızdır. Türkiye 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs Helen Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin ardından garantörlük hakkını kullanarak harekete geçseydi ne olurdu, düşünülmelidir. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye ve KKTC, Kıbrıs konusunun adil ve kalıcı bir anlaşma sağlanması için pek çok kez üzerine düşeni yapmaya çalışmıştır. Rum tarafı hala 1974 öncesine geri dönmenin hayali içerisindedir. Türkiye'nin ortaya koyduğu 5'li konferans önerisi bize göre bir son şanstır. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alınması için KKTC'nin de bir konferans toplaması önerisi bize göre son derece gerçekçi ve yapıcıdır. Hidrokarbonlar konusu Kıbrıs Rum tarafı için bir samimiyet testidir.

ERDOĞAN: KAPALI MARAŞ'TA PİKNİK YAPARIZ

Erdoğan:15 Kasım Kuzey Kıbrıs'ta bir ziyaretimiz olacak. Bu ziyaretle beraber hem o gün o törenlere katılalım, aynı zamanda bu acil durum hastanesinin açılışını yapalım. Bu açılışla beraber iade-i ziyaretimizi yerine getirmiş olalım. Hepsini bir arada gerçekleştirmiş olalım. Bu vesiyle bir şeyi daha gündeme getirmekte fayda var. Sayın Çavuşoğlu diyor ki Kapalı Maraş'ta bir piknik yapabiliriz. Mani bir şey var mı sayın Cumhurbaşkanım? Kapılar açıldı, orada yolları bu noktada da açmış olalım ki Kıbrıs'taki kardeşlerimiz de bundan sonraki sürece yönelik atılacak adımları bizzat görmüş olsunlar.