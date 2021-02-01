Cumhurbaşkanı Erdoğan: Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 15 Şubat'ta köy okullarında eğitim öğretime başlanacağını duyurdu.
TÜRKİYE 01.02.2021, 20:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.
Erdoğan, okulların açılmasıyla ilgili merakla beklenen açıklamayı yaptı.
KÖY OKULLARI 15 ŞUBAT'TA AÇILIYOR
Cumhurbaşkanı, köy okullarında 15 Şubat'ta eğitime başlanacağını duyurdu.
Erdoğan ayrıca, 8. ve 12. sınıflar ile ilokul ve özel okulların da eğitimde 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlayacağını belirtti.
"8. VE 12. SINIFLAR İLE İLKOKUL VE ÖZEL OKULLAR 1 MART'TA HAZIRLIKLARA BAŞLAYACAK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
"15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir. Özellikle söyleyeyim. 8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlanacak."
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