Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Kampüsü'nden canlı bağlantıyla toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Kıbrıs Türklerinin esaretine son veren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, bu uğurda tereddüt etmeden canlarını veren şehitlere Allah'tan rahmet diledi, gazileri hürmetle andı.

Erdoğan, dünden itibaren Kıbrıs'ta her biri diğerinden güzel ve verimli programlarda bir araya geldiklerini, şu anda da Türkiye ve KKTC arasındaki iş birliğinin meyvesi olan güzel projelerin açılışı ve tanıtımı vesilesiyle bir arada olduklarını söyledi.

Kıbrıs Türkü'nün asli unsuru olduğu bu topraklarda geleceğe umutla bakması, güven ve huzur içinde yaşamasının kendileri için her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adanın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri on yıllardır Kıbrıs Rumlarının hukuk ve insanlık dışı ambargosuna mahkum ediliyor. Biz ise Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesini her geçen gün daha yukarıya çıkaracak projeleri hayata geçiriyoruz. Kıbrıs'taki 19 belediyemizle çeşitli kuruluşlarımıza yol yapım ve bakım çalışmaları, altyapı hizmetleri, eğitim öğretim faaliyetleri, sanayinin desteklenmesi gibi alanlar için 96 milyon liralık bir kaynak aktarılmıştır. Ayrıca doğrudan hane halkına ve tüzel kişilere yönelik yardımlar kapsamında yaklaşık 14 bin kişi ve kuruma 90 milyon liralık bir kaynak ayrılmış, bunun 60 milyon lirası şu ana kadar harcanmıştır. Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan samimi iş birlikleriyle kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz. Bu çalışmalar ortak kültürel programlardan buradaki belediyelerin kapasite geliştirme projelerine, atık yönetiminden mesleki eğitim kurslarına kadar geniş bir alanda başlamış durumdadır."

Erdoğan, 2 gazi kent Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesinin kardeş belediye ilişkisi kurarak, örnek adımlar attıklarını anlattı.

Türkiye'deki pek çok belediyenin KKTC'de yürüttükleri projelerle adaya hem tecrübe aktarımında bulunduğunu hem de destek verdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Halkın günlük hayatına dokunan somut çalışmalarla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken sadece Kıbrıs Türk halkının bugününü değil, bu güzel adanın yarınlarını da düşünüyoruz. Mesela Anadolu'dan getirdiğimiz su, adanın iklimine ve bilhassa da geleceğine çok önemli katkı sağlayacaktır. Bugün de burada hayata geçirdiğimiz çeşitli projelerimizin açılışlarını ve tanıtımlarını, yapacağımız canlı bağlantılarla sizlerle paylaşmak üzere bir aradayız. Yavuz Çıkarma Plajı, Barış Harekatı'nın ilk deniz çıkarmasının yapıldığı yerdir. Harekatın sembolü Çıkarma Plajı bölgesinde kahraman şehit ve gazilerimiz cansiparane bir mücadele verdi. Bu tarihi zaferin anısına dikilen anıt ve 'Ç. 1974' adını verdiğimiz müze gemi, Kıbrıs Türkü'nün varoluş ve özgürlük mücadelesinin anavatan Türkiye'nin sarsılmaz desteğinin, birlik ve beraberliğimizin, Kıbrıs'a yeniden gelen barış ve huzurun nişanesi olmuştur. Tamamlanan projeyle anıtın yıpranan betonarme yapısı güçlendirilmiş, ziyaretçiler için otopark alanı müze gemi aile anıt arasında kalan kısımda yürüyüş yolları inşa edilmiştir. Güçlendirme ve müze gemi çalışmalarında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu topraklarda şehit düşen ve gazi olan kardeşlerimizin aziz hatıralarını da bu vesileyle saygı ve minnetle yad ediyorum."

Erdoğan, daha sonra Yavuz Çıkarma Plajı'nda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlarla canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygılarını sunan Akar, Yavuz Çıkarma Plajı'nın Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki önemini anlattı. Barış Harekatı'ndaki tüm şehitleri saygı ve rahmetle anan, gazilere sağlık ve esenlik dileyen Akar, "Yapılan harekatın, çekilen cefanın gençler tarafından bilinmesi, yüksek malumlarınızla çok büyük önem arz etmekte. Onları çeşitli şekillerde gençlere aktarmaya çalışıyoruz. Bahsettiğiniz Ç. 1974'ün müze haline gelmesi de gençlerimize bugüne kadar neler çekildiğini anlatma bakımından büyük önem arz ediyor. Bu müze geminin hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

KKTC'deki gençlere seslenen Erdoğan, "Gençler, bu müze gemiyi gezmeyi ihmal etmeyin. 74 Barış Harekatı'nın hangi şartlarda başarıldığını görmeniz bakımından bu çok ama çok önemli." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları üzerine Akar ve beraberindekiler, kurdele keserek Ç. 1974 Müze Gemisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, ulaşım projelerine büyük önem veren, bu projeleri bir ülkenin gelişmesinin ve kalkınmasının temeli olarak gören bir cumhurbaşkanı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Aynı şekilde değerli kardeşim Ersin Bey de bu gayretin içerisinde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Karayolu Master Programı kapsamında bugüne kadar 602 kilometrelik anayol yapımı gerçekleştirildi. Halen 55 kilometre uzunluğunda dört yol yapım projesiyle birlikte 322 kilometre uzunluğundaki köy yolları projesi devam ediyor. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesi, başkent Lefkoşa'nın trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak."

Video konferans yönetimiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay'a bağlanan Erdoğan, iki bakandan hizmete açılacak Lefkoşa Kuzey Çevre Yoluyla ilgili bilgiler aldı.

Yolun çevresinin yemyeşil olmasını istediğini dile getiren Erdoğan, kasım ayı itibarıyla yolun çevresinin ağaçlandırılması talimatını verdi.

"Veri merkezi, Elektronik Devlet Projesi'nin en önemli ayağını oluşturuyor"

Bilgi ve teknoloji çağında verinin, verinin üretiminin ve korunmasının devlet güvenliğinin en önemli faktörlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milli teknoloji hamlemiz sayesinde beşeri sermayemiz, yazılımımız, donanımımız ve altyapımızla dijital dönüşüme en iyi şekilde uyum sağlamak yönünde önemli mesafeler katettik. Özellikle kamu hizmetlerinin dijitalleşmesinde tüm dünyaya örnek olan bir performansı sergiliyoruz. KKTC'nin dijital altyapısının güçlendirilmesi için de gayret gösteriyoruz. Kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi alanında teknik iş birliği önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda 2012'de KKTC Elektronik Devlet Projesi'ni başlattık. Bu şekilde dijital kamu hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesini, ülke genelinde yaygınlaştırılmasını, kullanıcı dostu hale getirilmesini, erişim yöntemlerinin artırılmasını ve katma değerli hizmet sayısının çoğaltılmasını amaçlıyoruz. Bu proje, Kıbrıs Türk halkının günlük hayatını kolaylaştıracak, devlet dairelerinde beklemesinin önüne geçecek, hızlı ve etkin hizmet almasını sağlayacaktır. Bugün temelini atacağımız veri merkezi, Elektronik Devlet Projesi'nin en önemli ayağını oluşturuyor. Merkez sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz güvenli ve etkin şekilde karşılanacaktır. Arzumuz kamu hizmetlerinin en kolay ve etkin yoldan kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli şekilde Kıbrıslı Türk kardeşlerimize ulaştırılmasıdır. Bu çalışmalarda öncü rolü oynayan Dijital Dönüşüm Ofisimize teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile KKTC e-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı Suat Yeldener'e video konferans yönetimiyle bağlanan Erdoğan, Kamu Veri Merkezi'nin temelinin atılması talimatını verdi.

Temel atma işleminin ardından Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız. En güzel şekliyle, en ideal şekliyle." ifadelerini kullandı.