Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla birçok ülke liderleriyle telefonla görüşerek bayramlaştı.
TÜRKİYE 02.05.2022, 19:26
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.
İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
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