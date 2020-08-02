Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ve Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile telefonda bayramlaştı
TÜRKİYE 02.08.2020, 16:36
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefonda bayramlaştı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.
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