Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Lübnan'la tarihi, kültürel beşeri bağlara sahibiz. Sayın Başbakan bu ziyareti Lübnan halkının beşeri, kültürel zenginliğini yaşatan çok geniş bir heyetle gerçekleştiriyor.

Biz de Türkiye olarak, Lübnan'la işbirliğini dayanışmamızı güçlendirmek istiyoruz. Değerli dostumla Lübnan'a nasıl katkı sağlayabileceğimizi, hangi adımları atabileceğimizi istişare ettik.

Turizmde iş birliği mesajı

Geçen Ağustos ayında Akkar'da yaşanan patlamanın ardından Lübnan'lı kardeşlerin yanına koşan ilk ülke olduk. Sayın Başbakanla görüşmelerimizde dün olduğu gibi yarın da yanında olmayı sürdüreceğimizin altını çizdim.

Kamu hizmetlerinin dijital dönüşümü noktasında hazır olduğumuzu belirttim. Ticaret hacmimiz 1,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakamı daha yukarılara taşımak amacıyla atacağımız adımları ele aldık. Ayrıca karma ekonomik toplantımızı da en kısa sürede düzenleme noktasında mutabık kaldık. Biz de Lübnan'dan ithal ettiğimiz ürünleri bu kapsamda çeşitlendirmeyi hedefliyoruz.

Beyrut Limanı'nın inşası dahil önemli projelerde yer alabileceğimizi ifade ettim. TİKA'nın yanı sıra Türk Kızılay, sivil toplum örgütlerimizle Lübnan'a insanı yardımlarımızı sürdürmekte kararlıyız.

Turizm alanında daha fazla iş birliğine açığız. THY Lübnan'a daha fazla hizmet gelmesi amacıyla Beyrut varışlı tüm uçuşlarında indirim yaptı. Mayıs ayına kadar sürecek benzer bir kampanya için de THY çalışıyor.

KYK yurtlarında internet kotası artırımı

Bir üniversite öğrencisinin KYK yurtlarında kendilerine verilen internet kotasının yetmediğini belirterek, bununla ilgili iyileştirme yapılması talebi üzerine Erdoğan, soruyu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na yöneltti.

Bakan Kasapoğlu da, "Zaten Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu arz ettik. İnşallah önümüzdeki dönem itibarıyla internet kotasıyla ilgili artırımı yapıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "İnşallah en güzel şekliyle internette öğrencilerimizi rahatlatacağız, bugüne kadar olduğu gibi." diye konuştu.

Kar yağışı sonrası İstanbul'daki çalışmalara ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Yani İstanbul'da zaten bizden sonrakilere kalan bir şey olmadı ki, ne yaptıysak biz yaptık. Olmayan bir şey vardı, Sarıyer Kahraman'da balık yemek. Çünkü bizim öyle bir derdimiz yoktu. Bizim tek derdimiz vardı, İstanbulumuzun neresinde bir eksik var, onları süratle gidermek" dedi.

"Yolsuzluklara asla fırsat vermedik"

Dertlerinin sadece "İstanbul aşkı" olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz İstanbul'a aşıktık. Acaba bir yerde bir eksik var mı, yok mu? Hep bunları gidermenin gayreti içerisinde olduk ve böyle çalıştık. Böyle bir İstanbul'u devrettik. Ben sadece bir şeyi söyleyeyim, İstanbul'u devraldığım zaman CHP Belediyesi'nden 2,5 milyar dolar borçla devraldım. Benden sonra bir 250 milyar dolar bıraktım ama bu arada bütün yatırımları da...

Hiçbir yerden borçlanmadan bütün yatırımları yaptık yani o yaklaşık 5 yıla sığan bu yatırımlar içerisinde hepsini öz kaynakla yaptık. Ve düşünün ki o zaman merkezi yönetim bizim kendi partimiz filan değildi. Merkezden bizim nasibimize ne düşüyorsa onu aldık ama biz finansmanı iyi yönettik, parayı iyi yönettik, yolsuzluklara asla fırsat vermedik ve o çöp dağlarından, o çukurlardan, çamurlardan İstanbulumuzu kurtardığımız gibi gerek İSKİ gerek İETT bütün bunlarla beraber çok önemli adımlar attık."

"Şu andaki yönetim bir metrobüs daha yapmış değil"

Metrobüsün de kendi dönemlerinde yapıldığına dikkati çeken Erdoğan, "Şu andaki yönetim bir metrobüs daha yapmış değil. Halbuki metrobüs olayı zor bir şey değil. Onun için ayrı bir hattı inşa ediyorsunuz. Bu hatta da lastikli sistem getiriyorsunuz. Çünkü metrobüs dediğimiz olay da malum tamamen lastikli sistem. Körük ve lastik, bunlar var, ya bunu bile yapmaktan bunlar aciz." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, yaptıkları tünellerin de kapatıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Mesela Sancaktepe'de tünel açıldı. Bir de baktık bu gitmiş tünelleri kapatıyor. Halbuki bu tüneller, dolayısıyla o da adeta metrodur. Bu metro. Üsküdar'dan oraya kadar insanları rahatlatacaktı ama buna bile maalesef fırsat vermediler ve Sancaktepe'de yaşayan insanlar, benim vatandaşlarım bunun acısını çekti ve çekiyor ve hala orayı kapatmanın gayreti içinde. Bunların böyle bir aşkı yok, böyle bir heyecanı yok. Binali Bey de o dönemde ulaştırmaya bakıyordu Marmaray'ı bize zindan ettiler. Mahkemelerle uğraştırdılar bizi ve buna rağmen 5 yılda biz Marmaray'ı bitirdik. Bunlara kalsa böyle bir şey zaten yapamazlar. Nereden denizin altından işte Marmaray."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrasya tünelini, ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de yaptıklarını dile getirerek, "Fakat bu bile CHP'lileri rahatsız etti. 'Adını niye Yavuz Sultan Selim koydunuz?' diyor. Fatih Sultan Mehmet'in adının olduğu yere Yavuz Sultan Selim yakışmaz mı?" dedi.

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