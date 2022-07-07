Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile basın toplantısı düzenledi

Görüşmelerimizde güncel küresel konular üzerinde de durduk. Bu kapsamda İslam dünyasını yakından ilgilendiren Rohingya ve İslam düşmanlığı gibi meseleleri ele aldık. Birleşmiş Milletler İslam İş birliği Teşkilatı ve D8 gibi platformlarda dayanışmamızı artırarak özellikle sürdürme kararlılığımızı vurguladık. Türkiye olarak Yeniden Asya girişimimizle kazan-kazan anlayışımızla Asya'daki tüm kardeşlerimizle iş birliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Sektörel diyalog ortağı olduğumuz ASEAN ile iş birliğimizi diyalog ortaklığı statüsüne çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle Asya Pasifik bölgesine yönelik girişimlerimizde Malezya'nın desteğini hep yanımızda hissettiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Bu desteğin artarak devam edeceğine eminim.