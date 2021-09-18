Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Nihayet emeklerinizin karşılığını alarak üniversiteli sıfatını kazandınız"

Bugün Mersin’de çoğunluğu üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve 81 ilimizden gelen gençlerimizden oluşan sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Üniversite kapısına gelene kadar, okul öncesinden ilk, orta ve lise seviyelerine kadar eğitim öğretimin her aşamasından geçen siz değerli kardeşlerim bu sürece büyük emekler verdiniz. Bu yıl nihayet emeklerinizin karşılığını alarak üniversiteli sıfatını kazandınız. Her biriniz ayrı üniversitelerde ayrı fakültelerde, ayrı bölümlerde olsanız da hayalleriniz farklı olsa da geleceğe aynı umutla, aynı heyecanla baktığınızı biliyorum.

"Sosyal ve kültürel faaliyetlerde hayatınızı zenginleştirmeniz, donanımınızı artırmanız gerekiyor"

Öncelikle sizleri üniversite sınavındaki başarınız ve yerleştiğiniz bölümler için tebrik ediyorum. Başarılı bir eğitim öğretim sürecinin ardından hayata atıldığınızda da inşallah aynı başarıyı göstereceğinize eminim. Önünüzdeki uzun üniversite maratonunda elbette önceliğiniz derslerinizde başarılı olmanızdır. Bununla birlikte sosyal ve kültürel faaliyetlerde hayatınızı zenginleştirmeniz, donanımınızı artırmanız gerekiyor. Gerek üniversitedeki imkanları, gerek dışarıdaki fırsatları değerlendirerek hayatınızın bundan sonraki safhasında en hazırlıklı şekilde ona da başlayacağınızdan şüphem yok. Mesela üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri bu bakımdan önemli bir imkandır. Sizlerden spordan teknolojiye, sosyal sorumluluklardan fikri gelişime kadar geniş bir yelpazedeki öğrenci kulüplerinde aktif şekilde yer almanızı istiyorum. Hayatınızın belki de en güzel dönemlerinizi geçireceğiniz üniversite yıllarını ileride özlemle ve hayırla yad etmek için her gününü dolu dolu geçireceğinizi düşünüyorum. Üniversite yılları aynı zamanda gençlerimizin fikri donanımlarını güçlendirdikleri, siyasi görüşlerini şekillendirdikleri dönemlerdir.

"Önce kendiniz olun, kendinizi tanıyın"

Sizlerden istirhamım asıl kaynaklarına inip araştırmadan, sorgulamadan, tefekkür etmeden, bilhassa da kendi medeniyetinizi, kültürünüzü, tarihinizi tam manada öğrenmeden siyasi kimlik sahibi olmayın. Medya ve sosyal medya gibi büyük bir kısmı yalan veya saptırma üzerine kurulu, manipülasyon araçlarıyla popüler sanatçı, fenomen, şovmen bu türlerden kişilerin yönlendirmesiyle asla fikir ve tutum belirlemeyin. Hani o meşhur kalıpla ifade edecek olursak, ‘Önce kendiniz olun. Önce kendinizi tanıyın. Önce kendinizin de içinde bulunduğu medeniyet ve kültür ikliminizi tanıyın. Sonra diğer her şeyi öğrenin. Ondan sonra fikri ve siyasi safınızın adını koyun.’