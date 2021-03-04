Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdiği ziyaret sona erdi.

MHP lideri Bahçeli'nin Beytepe'deki evinde basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 50 dakika sürdü.

Ziyarette Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.

Görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.