Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi evinde ziyaret etti.
TÜRKİYE 05.01.2021, 15:47 05.01.2021, 15:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çayyolu'ndaki evinin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı.
Erdoğan, Bahçeli ile selamlaştıktan sonra yağmur nedeniyle şemsiyesini alarak "Elhamdülillah rahmetle geldik." dedi.
Basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü.
Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, görüşmenin ardından makam aracına kadar eşlik ederek uğurladı.
11°
açık
Namaz Vakti 05 Ocak 2021
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:41
|Öğle
|12:43
|İkindi
|15:14
|Akşam
|17:35
|Yatsı
|18:56
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|15
|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
|3. Galatasaray
|15
|30
|4. Fenerbahçe
|15
|29
|5. Gaziantep FK
|15
|28
|6. Hatayspor
|15
|27
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|16
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Eibar
|17
|19
|12. Cádiz
|16
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12