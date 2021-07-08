Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz" dedi.

TÜRKİYE 08.07.2021, 13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Yarın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde ettiğimiz yeminle başladığımız yeni yönetim şeklinde 3. yılı geride bırakıyoruz. Doğrudan milletin oyu ile doğrudan Cumhurbaşkanı seçilişimizin 7. yılını tamamlayacağız.

AK Parti'yi kurarken milletin partisidir dedik. Girdiğimiz her seçimde sadece milletimize güvendik.

Milletimiz yeri geldiğinde bize de canı pahasına sahip çıkmıştır. Girdiğimiz her seçimde sadece ve sadece milletimize güvendik. Milletimizden destek bekledik. Son 8 yıldır yapılan saldırılara karşı dimdik durmayı başardık.

Hatırlarsanız, fitili ilk Gezi olayları ile ateşlediler. Batılı medya kuruluşlarının gece gündüz yayın yaptığı ayak üstü bin yalanın söylendiği olayları gördünüz değil mi. Güya ağaç diyerek yola çıktılar. Biz, buradaki oyunu gördük ve kararlı bir duruş sergileyerek bu tuzağı bozduk. Ardından FETÖ'nün emniyet ve yargı üzerinden 17-25 Aralık kumpasını devreye soktular. 

"15 Temmuz darbe girişimi karşılaştığımız en büyük ihanettir"

Milletimizle omuz omuza vererek fedakar mücadelemizle teröristleri açtıkları çukurlara gömdük. 15 Temmuz darbe girişimi karşılaştığımız en büyük ihanettir. 15 Temmuz'da şehit olan güvenlik güçlerimize, vatandaşlarımıza, dostlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Ülkemize diz çöktürme, karanlık senaryoları hayata geçirme faaliyetleri kutlu mücadelelere rağmen sona ermemiştir. Terör örgütlerini kullanarak kan dökmek sureti ile Türkiye'yi rayından çıkarmayı başaramayanlar daha sinsi hedeflere yöneldi. Yeni hedef ekonomimizdi. Döviz kurunu harekete geçirerek faizleri ve enflasyonu yükselterek ülkemizi ekonomik krizlerin altında ezdirmek için defalarca atağa kalktılar. Yurt dışındaki altınlarımızı ülkemize getirmek suretiyle bu saldırılara karşı hazırlığımızı önceden yapmıştık.

Gezi olaylarındaki amaç neyse, ekonomimize yönelik saldıralarda amaç da odur

Elbette sıkıntılar yaşadık, yaşıyoruz. Fakat hedeflenen sonuçlar ile bu sonuçlar arasında dağlar kadar fark vardır. Gezi olaylarındaki amaç neyse, ekonomimize yönelik saldıralarda amaç da odur. 15 Temmuz darbe girişiminin gerisindeki sinsi gaye ile ekonomimizi krize sokma planlarındaki hedef aynıdır.

Gelişmiş ülkeler bile salgın döneminde bocalarken biz uygularken doğru, kararlı, hızlı, etkin sağlık, gıda ve kamu güvenliği sistemimiz ile herkesten ayrıştık.

"İlave destek adımları atabiliriz"

Ekonomide yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve teşvik politikalarıyla herkesten daha ileri bir seviyeye ulaştık. Önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz.

Türkiye, bölgesel ve küresel liderlik konumuyla son bir asırdaki en güçlü yürüyüşünü gerçekleştirecektir.

"Muhalefet freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor"

Muhalefetin giderek arsızlaşan, buram buram kin ve nefret kokan üslubu seçimlerle ilgili telaşlarını ele veriyor. Muhalefet freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor.

Dünyanın en güçlü ülkeleri arasına girmek için 2023 virajını kazasız belasız dönmemiz gerekiyor. Bu bakımdan 2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir. Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 2 yıllık vakit var. Sizlerden bu vaktin her gününü, her anını en verimli, en etkili, en dolu şekilde değerlendirmenizi istiyorum.

2023'e eğer kararlı şekilde hazırlanacaksak bizim için şurada son iki durak var. Bu 2021'dir, 2022'dir. 2023 tamamen seçim yılıdır. Meclis'in ara vermesiyle birlikte hepimiz arazide, meydanlarda olacağız.

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