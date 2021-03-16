Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır halkı bizimle ters düşmez

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Türkiye'nin kararlılığı aynen devam etmektedir. Yani buradan bizim taviz vermemiz söz konusu değil." dedi.

Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini son olarak 2019 yılında Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ilk resmi ziyaretleri vesilesiyle ağırladıklarını ifade eden Erdoğan, bu şekilde mevcut Başkanlık Konseyinin ilk defa bir ülkeyi ikinci kez ziyaret ettiğini belirtti.

Daha sonra 9 Ekim 2019'da Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü Zirvesi'nde Belgrad'da Başkanlık Konseyi üyeleriyle bir araya geldiklerini anımsatan Erdoğan, salgın nedeniyle son 1 yıldır maalesef temasları, iş birliğinin gerektirdiği yoğunlukta gerçekleştiremediklerini, bunu önümüzdeki dönemde telafi edeceklerini söyledi.

Aşı yardımı

Bosna Hersek'te koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Erdoğan, "Salgınla mücadelede Devlet Başkanlığı Konseyi'nin sergilediği ortak iradeyi takdir ediyoruz. Biz de dost kara günde belli olur anlayışıyla salgının başından itibaren Bosna-Hersek'in yanında olduk. İnşallah, bundan sonra da bu tavrımızı muhafaza edeceğiz. Bu vesileyle de bu seyahatin ardından 30 bin doz aşıyı da aynı şekilde Bosna Hersek'e göndereceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, salgın şartlarına rağmen Bosna Hersek'te 15 Kasım 2020'de yerel seçimlerin başarıyla gerçekleştirilmiş olmasının takdire şayan olduğunu kaydetti.

Mostar seçimlerinin 12 yıl aradan sonra 20 Aralık 2020'de sonuçlanmasının da Bosna Hersek'in demokratik olgunluğunu gösterdiğini anlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye olarak Bosna Hersek'in huzur ve istikrarına çok büyük önem veriyoruz. Refah ve kalkınma yönünde ortaya koyacağı her türlü gayretinde Bosna Hersek halkına destek olmaya çalışıyoruz. Bugün de Devlet Başkanlığı Konseyinin başkanı ve kıymetli üyeleriyle ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle istişare ettik. Aramızdaki ticari ve ekonomik faaliyetlerin daha da artırılması imkanlarını değerlendirdik. İkili ticaret hacmimiz, serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle 9 kattan fazla artış göstererek 2020 yılında 650 milyon dolara ulaşmıştır. Şüphesiz iki ülkenin potansiyeli bu seviyenin katbekat üzerindedir. Ticaret hacmimizi kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Görüşmelerimizde bir dostluk, istikrar ve kalkınma projesi olan Saraybosna-Belgrad Otoyolu Projesi'nde gelinen aşamayı da el aldık. Bu projenin Sırbistan ayağının temelini malum 9 Ekim 2019'da hep birlikte atmıştık. Projenin Bosna Hersek boyutunu hızlandırma konusunda neler yapabileceğimizi konuştuk."

Erdoğan, bugün imzalanan altyapı ve inşaat projelerindeki iş birliği protokolünün çalışmalara ivme kazandıracağını aktardı.

Türkiye- Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü Zirvesi

Enerji, sağlık, savunma sanayi, turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine dair kararlılıklarını vurguladıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kültürel ve beşeri alanlardaki güçlü bağlarımızı daha da pekiştirmenin yolları üzerinde durduk. Türkiye olarak tüm bu hususları akılda bulundurmak suretiyle geçen sene eylül ayında Banja Luka Başkonsolosluğumuzu da faaliyete geçirdik. Bugünkü görüşmelerimizde, ortak coğrafyamız Balkanlar'da bölgesel iş birliği ve entegrasyonun ilerletilmesi konuları da gündemimizdeydi. Değerli Konsey Başkanı ve üyelerini haziran ayında Antalya'da gerçekleştireceğimiz Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne davet ettim. Müteakip toplantısını Saraybosna'da yapmayı kararlaştırdığımız, Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü Zirvesini de inşallah şartlar el verdiğinde gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Mekanizması'na işlerlik kazandırmak noktasında da mutabıkız. Ülkemizin, Bosna Hersek'in başta NATO olmak üzere Avrupa Atlantik kurumları ile entegrasyonuna olan desteğini bir kez daha teyit ettik. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin somut iş birliği adımlarımızı daha da pekiştireceğine inanıyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm Bosna Hersek halkına en derin sevgi, selam ve muhabbetlerimizi iletiyorum."

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin Bosna Hersek'ten geçmesi konusunda Türkiye açısından bir sorun olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. Dostlarımıza, kardeşlerimize Rusya ile de mutabık kalmak suretiyle yapılacak otoyolun bir kenarından da süratle TürkAkımı geçer ve kendilerine TürkAkımını ulaştırırız. Bundan da bizim açımızdan sorun yok." dedi.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler

Bir gazetecinin, "Türkiye ile Mısır arasında diplomatik temasların başladığı bir dönemde Doğu Akdeniz'de nasıl gelişmeler yaşanabilir? Yunanistan ile istikşafi görüşmeler devam ederken askersiz bölge olan Sakız Adası'nda bir tatbikat düzenledi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde öncelikle Türkiye'nin kararlılığı aynen devam etmektedir, buradan taviz vermemiz söz konusu değil. Son olarak da bu konuda çok ciddi açıklamaları, Dışişleri Bakanlığımız kararlı açıklamalar yaptı. Bunun yanında Savunma Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamalar var. Mısır'la ilgili konuya gelince tabii Mısır halkının bu noktada bizimle ters düşmesini düşünmüyorum. Mısır halkı bizimle ters düşmez. Şu anda da atılan adımlar aslında bir geçici, sanki yanlışlığın tezahürü gibi geliyor bana. Bunun yanında tabii yeni bir gelişme biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın da yine burada, Yunanistan ile bir ortak tatbikat olayı söz konusu. Bir diğer taraftan da Suudi Arabistan'ın şu anda Türkiye'den SİHA talebi var. O da son gelişmeler yani kimin eli kimin cebinde belli değil. Ben bölgede Türkiyesiz bir sürecin bu sularda ısınmaya fırsat vermez. Türkiye orada karar verici konumundadır, temennim odur ki ısınmadan, ılıman bir şekilde bu süreci geçmiş olalım."

Anlaşmalar imzalandı

Basın toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Dodik ve konsey üyeleri huzurunda anlaşmalar imzalandı.

İlk olarak Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Bosna-Hersek Yabancı Yatırımları Teşvik Ajansı (FIPA) Arasında Yatırım İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Vekili Ahmet İhsan Erdem ile FIPA Müdürü Militsa Markoviç; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Hükümeti Arasında Altyapı ve İnşaat Projelerinde İşbirliği Anlaşması'na, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Bosna-Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanı Vojin Mitroviç imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Tebdil Edilmesi Konulu Anlaşma ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Bosna-Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanı Vojin Mitroviç tarafından imzalandı.