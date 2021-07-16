Cumhurbaşkanı Erdoğan MSÜ'de mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MSÜ Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Dün 5. yıl dönümüne ulaştığımız 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurulan Milli Savunma Üniversitemiz kısa sürede güçlü bir askeri eğitim kurumu haline gelmiştir. Üniversitemiz halihazırda 5 farklı şehirdeki 1110'u misafir, 16 bin 382 öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Bugüne kadar üniversitemizden 765'i misafir olmak üzere toplamda 23 bin 167 subay ve astsubay mezun olmuştur. Milli Savunma Üniversitemizin kuruluşunu gerçekleştiren ve bugünlere gelmesini sağlayan Prof. Dr. Erhan Afyoncu hocamıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin subay ve astsubay düzeyinde ihtiyaç duyduğu insan kaynağını karşılama yanında stratejik, bilimsel ve kültürel faaliyetler gösteren üniversitemizin daima yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.

Askeri alanda yeni bir seviyeye ilerliyoruz. TSK'nın en güçlü konuma ulaşması hayati öneme sahiptir. Türkiye'nin savunma sanayii teknolojilerinde katettiği mesafe tüm dünyanın örnek aldığı bir başarı hikayesidir. Aynı başarıyı MSÜ'de subay ve astsubay eğitiminde de görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz destan üstüne destan yazıyor.

Türk milleti askerliğe ve teşkilatçılığa olan yatkınlığı sayesinde sürekli kendini yenilemeyi başarmıştır. Eğer Türkiye güçlüyse dünyanın neresinde olursa olsun tüm mazlumlar için bir çıkış yolu vardır. Eğer Türkiye güçlüyse zalimlerin zulmü altında inleyen her kardeşimiz için umut vardır.

Neredeyse 40 yıl süren terörle mücadele döneminde kurulan tuzaklara ve oynanan oyunlara rağmen sergilenen dirayetli duruş, yeniden başarabileceğimizin işareti olmuştur. Libya'da hem diplomatik hem askeri alanda gösterdiğimiz başarı, sadece Akdeniz'de değil tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır.

Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde, birlik ve beraberliğinde gözümüz yoktur. Biz sadece terör örgütlerinin zulmü altında inleyen kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Türk'ün olduğu yerde mazlum gözyaşı dökmez, Türk'ün olduğu yerde ancak güven olur, huzur olur, refah olur. Bugün mezun olan siz subaylarımız görev yerlerinizde işte böyle bir orduya hizmet edeceksiniz.

Türkiye, Cumhuriyet tarihi boyunca en kritik dönemlerde çeşitli demokrasi ve kalkınma hamleleri başlatmıştır. Önce demokrasi ve kalkınma hamlemizi başarıya ulaştırdık, özgürlüğümüze vurulan prangaları parçalayıp attık.

Milli Savunma Üniversitemizin ordumuza yetiştirdiği subay ve astsubayların her birini aynı zamanda geleceğimizi aydınlatan birer ışık olarak görüyorum. Üniversitemizin rektörüne ve tüm yönetim kademesine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.