Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjde için cuma gününü bekleyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin yeni müjdeyi cuma günü Zonguldak'ta vereceğini açıkladı.

TÜRKİYE 02.06.2021, 00:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjde için cuma gününü bekleyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ve TRT Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına da değindi.

"MÜJDEYİ ZONGULDAK'TA VERECEĞİZ"

Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız. Filyos Limanı'nın açılışını yapacağız. Bir diğer şey de aynı gün açılış platformu içerisinde yeni modern maske fabrikasının da açılışını yapacağız. Türkiye yatmıyor, Türkiye çalışıyor, AK Parti çalışıyor" ifadelerini kullandı.

İHA VE SİHA'LARIN İHRACATI KONUSUNA DA DEĞİNDİ

Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'larla ilgili Erdoğan, "Tabii Bayraktar devletin bir kurumu değil. Sadece devletle özellikle bu tür talepler geldiğinde izin konusunda bazı görüşmeler yaparlar. Çünkü Türkiye'ye kim hasımdır değildir. Ona göre görüşme yaparlar ve adım atarlar. Bu etabın 2 yönü bitti. Birinci etabı İHA'ydı, ikinci etabı SİHA'ydı. Şimdi üçüncü bir etap var, Akıncı. O da en güçlü olanı. Şu anda ondan çok SİHA ve İHA'yı pazara sürüyorlar. Polonya NATO ülkesi olarak bu alımı yapmakla, Bayraktar bu ürünleriyle NATO piyasasına girmiş oluyor. İmzalar atılmış bulunuyor. Kalkıp Türkiye'den nasıl SİHA alıyorsunuz diyebilirler. Ama Duda bunu çok beğendi. Tabii 24 SİHA için imzalar atıldı. Ciddi bir adım olmanın ötesinde kendi segmentinde çok çok başarılı. Bu başarısını da Libya'da Azerbaycan'da gösterdi. Türkiye artık bu mühimmatı üretiyor. Mühimmatı devletin kendi kurumları üretiyor. Her yönüyle bitmiş vaziyette. Orada açılışını yapacağız" şeklinde konuştu.

ABD'Lİ CEO'LARLA GÖRÜŞME

Erdoğan, ABD'li üst düzey şirket yetkilileriyle görüşmesine de değindi. Erdoğan, "Görüşmeyi yaptığımız 30 civarında şirketti. Hemen hemen hepsinin Türkiye'de yatırımları var. 20-30 yıl Türkiye'de olan firmalar var. Uçak firmalarından tutun, Pepsi'ye varana kadar birçok firma var. Bu konuda buluşmaya katıldılar ve adımlarını Amazon gibi daha da atmak geliştirmek üzerinde durdular. Biz de "Kapımız açık, yatırım destek ofisimiz emrinizde. Bizde size her türlü desteği vermeye hazırız" dedik. Uzun bir görüşme oldu. Bu görüşmenin devamını da koronadan sonra kendileri de ABD'de yapılmasını istediler" ifadelerini kullandı.

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