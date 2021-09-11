Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu’na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Burada Türkiye'nin yeni dünya düzenindeki beklenen konumuna yönelik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanılan coğrafya üzerinden değerlendirme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibariyle veridği vatan mücadelesinin emsali olmadığını belirterek, "Dünyanın en büyük devletlerini kurduğumuz bu coğrafya, son 2 asırdır da yine dünyanın en şedid saldırılarıyla karşı karşıya." dedi.

Anadolu topraklarında yaşayanları kazıyıp atmak üzere çok ağır bedeller ödetildiğine dikkat çeken Erdoğan, "Kimi ağır kayıplara ve maliyetlere rağmen vatanımızı korumayı ve kendimize yeni bir gelecek inşa etmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

SANAYİ DEVRİMİNİ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişin gerçekçi muhasebesini yapmadan geleceğe sağlam adım atmanın mümkün olmadığının altını çizerek sanayi devriminden sonra Türkiye'nin geri kalmışlığının günümüzde önüne geçilebileceğini vurguladı.

"BİZİ CAN DERDİNE DÜŞÜRENLER, SÜRECİN DIŞINDA BIRAKTI"

Millet olarak batının bugün ki güvenlik ve refah seviyesinin temelini oluşturan sanayi devriminin kaçırılma nedenini ifade eden Erdoğan, "Daha doğrusu bizi can derdine düşürenler, bilinçli olarak bu sürecin dışında kalmamızı sağladılar." dedi

"TÜRKİYE BU DEFA TRENİ KAÇIRMAYACAK"

Büyük sıçramanın kaçırıldığını dile getiren Erdoğan, "Bugün kardeş coğrafyalar olarak bajtığımız yerler birer vbirer elimizden çıkarken, Biz üzerimize binen yükün ağrılığının altında tamamen ezilmemeye çalışıyoruz. İstiklal harbimizi zaferle sonuçlandırıp Cumhuriyeti kurmak suretiyle kendimize yeni istikamet belirledik ama rahat bırakılmadık.

Dünya bilgi ve teknoloji devrimini yaşarken biz tüm enerjimizi iç çekişmelerimize, mücadelemize harcadık. Dolayısıyla büyük sıçramayı kaçırdık.

Dünya şimdi yep yeni bir dönemin eşiğindedir. Küresel siyasi ve ekonomik güç dengeleri çatırdıyor. Bu çatırtı aynı zamanda yeni kurulacak küresel siyasi ve ekonomik sistemin de ayak sesleridir. Türkiye bu defa treni kaçırmayacak, hem de en ön tarafından hak ettiği yeri alacaktır." açıklamasında bulundu.

Erdoğan: "Peki madem geçmişteki fırsatları hep kaçırdık veya kaçırmamızı sağladılar bu defa nasıl oluyor da böylesine özgüvenli konuşulabiliyor. Çünkü bu defa Türkiye, geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma alt yapısının üzerinde kendi iç meseleleriyle boğuşmaya değil, geleceğini inşaya odaklanmış durumdadır.

Artık eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, sanayiden ticarete, spordan sosyal desteklere kadar her alanda hedeflerini gerçekleştirmeye uygun zemine sahip bir Türkiye var. Ülkemizin dört bir yanını hizmetlerle donatarak ihtiyacımız olan alt yapıya kavuştuk."