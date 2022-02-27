Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan’ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 11. yılında Necmettin Erbakan’ı andı.
TÜRKİYE 27.02.2022, 20:59 27.02.2022, 21:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 11. yılında anma mesajı yayımladı.
"Necmettin Erbakan Hocamızı dua ile yâd ediyorum"
Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum."
Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. pic.twitter.com/osktYqxw0A— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 27, 2022
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