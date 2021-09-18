Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül töreninde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Yol mücadele ve dava arkadaşı olarak gördüğüm ihracatçılarımızın daima yanında oldum olmaya da devam edeceğim. Ortaya koyduğunuz gayretin yakın şahidiyim. Bizler hep birlikte bu ülkenin ekonomisinin güçlenmesiyle hangi hareket alanlarına kavuştuğunun farkındayız. Sizler bu ülkenin ihracatçı sıfatı taşıyan uç beylerisiniz.

İhracat başarımız ülkemiz ekonomisinin yükselen gücünün sembolüdür. Nitekim sizlerin 5G diye ifade ettiği güçlü altyapı bizim 2023 hedeflerimizin de özeti mahiyetindedir. Bu hedefleri ve daha fazlasını büyük ve güçlü Türkiye başlığı altında topluyoruz.

Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 seviyesini yakalayarak kritik seviyeye ulaştı.

Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak için sürekli yatırımı ve üretimi artırarak yoluna devam eden Türkiye'nin en önemli kozu ihracat gücüdür. İhracatçı sayımızı önce 150 bine ardından 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz.

Geçtiğimiz yıl ilk bin ihracatçı arasına 50 farklı ilimizden temsilci girmesi ülke geneline kalıcı ve köklü şekilde yayıldığının ispatıdır. Ülkenin kalkınması, milletin refahı için çalışan iş insanlarımız ürettikçe, ihracat yaptıkça, istihdam ettikçe çok daha güvenle bakacağımız bir geleceğe doğru gidiyoruz.

Bölgemizde yaşanan siyasi, ekonomik, sosyal krizleri güvenlik sorunlarını sınırlarımızdan içeriye taşımaya çalışanlara müsade etmedik etmeyeceğiz.

Milletimizle ve iş dünyası ile birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece kimse bizi hedeflerimizi gerçekleştirmekten alıkoyamaz.

Geçtiğimiz yıl ihracatta çok iyi bir performans yakalamıştık. Bu yıl çok daha iyi seviyedeyiz. Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. 12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 210 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52'lik artışı ifade eden 19 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu elde ettik. Eylül ayında da 20 milyar doları bulacağımızı ümit ediyoruz.

2. çeyrekte yüzde 21,7 gibi rekor bir büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin bu başarısına mal ve hizmet ihracatının katkısı 10,8 puandır. Dünyada ülkemizin ihracattaki hızlı yükselişi ile mukayese edilecek pek az örnek vardır.

İhracatçılarımızla birlikte yeni kıtalara ve yeni fırsatlara doğru yöneleceğimiz bir döneme gidiyoruz. Bugün burada artan ihracatımızın hızına uygun finansmanı sağlayacak yeni bir mekanizma kurmakta olduğumuz müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. İhracatı Geliştirme Fonu ile sadece sizlerin erişimine açık bir finansman kaynağı oluşturuyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi katkılarıyla oluşacak bu fon sayesinde ihracatçılarımızın finansa erişiminde teminat sorunu ortadan kalkacaktır.

Bir başka müjde de İstanbul'u ülkemizin kapasitesine uygun bir fuar merkezine kavuşturmak için atacağımız adımdır. TİM'in de yer alacağı bu fuar alanını inşallah ülkemize kazandıracağız. Sanayi devrimini kaçıran bir ülke olarak küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sancılarını yaşadığı şu dönemi inşallah en iyi şekilde değerlendireceğiz.

Salı günü Amerika'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ifade edeceğim gibi yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bize bu konuda ihtiyacımız olan yönetim kapasitesini sağlamıştır.

Ayrıntılar gelecek...