Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

KKTC'DEKİ TARİHİ ZİYARET

Pazar günü Kıbrıs Türkünün hukuk eşitlik ve varoluş mücadelesinin en kıymetli meselesi olan KKTC'nin ilanının 37'nci yıl dönümü vesilesiyle adaya bir ziyaret gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yaptığımız ziyaretin önemli mesajlar içerdiğine inanıyorum. Ziyaretimizde sayın Devlet Bahçeli, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve muharip gazilerimiz eşlik etti.

Adada ilk olarak 15 Kasım, Cumhuriyet bayramlarına iştirak ederek Kıbrıs Türk'ünün sevincine ortak olduk. Ardından Kapalı Maraş bölgesine geçtik. Bu iyi niyet jesti Rum tarafında hiçbir zaman karşılık bulmadı. KKTC, Kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açtı, bu cesur adımı destekliyoruz. Bu yolu 15 gün içinde asfaltladık. Heyetimiz ve Kıbrıs halkıyla birlikte Maraş'ta gerçekleştirdiğimiz program bölgedeki gelişmeyi hızla yapacağımızın kararlılığın bir adımıdır. Bizim oraya yaptığımız ziyareti anlamayanların piknik gözüyle bakması pek tabidir. Hamdolsun milletimiz orada yaptığımız işin ne olduğunu gayet iyi biliyor.

Buradaki törenin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Tatar Cumhurbaşkanı seçilmesinin arından Ankara'yı ziyaret etmişti. KKTC gerçeğini bölgede ve dünyada kabul ettirecek bir döneme girdiğimize inanıyorum.

İZMİR DEPREMİ

İzmir depremi ülkemize hem doğal afetler gerçeğini bir kez daha hatırlatmış hem de afet önce ve sonrası hazırlıklarımızı gözden geçirmemize vesile olmuştur. Depremde iyi bir sınav verdiğimize inanıyorum. Türkiye afet müdahale planı depremin gerçekleşmesinden itibaren işlemeye başlamıştır. AFAD ekipleri hemen harekete geçmiş, çevre illerdeki ekipler yola çıkmıştır.

AFAD, itfaiye birimleri, arama kurtarma ekipleri, ulusal medikal kurtarma ekipleri, sahada çalışmaya başlamıştır. İlk dakikalardan itibaren emniyet, jandarma ve TSK birimleri hem personelleriyle hem helikopter ve insansız hava araçlarıyla afet bölgesinde yerlerini almışlardır.

Depremin 6. saatinde diğer bölgelerden kara ve hava yoluyla 2 binin üzerinde arama kurtarma personeli, 15 arama kurtarma köpeği yola çıkmıştır. Depremin 10. saatinde 7 temel ihtiyacın karşılanması için binlerce personel sahada bilfiil çalışmalarda görev almış durumdaydı. Depremin 12. saatinde 100 psikososyal destek için görüşmelere başlamıştır.

Depremin 48 saatinde binin üzerinde çadırın kurulumu tamamlanmış, depremzedelerin kullanımına sunulmuştur. 72 saatinde arama kurtarma kapsamında 8 binin üzerinde personel, 1200 araç sahada faaliyet halindeydi. Kızılayımız tüm imkan, personeli, gönüllüleri ile ilk andan itibaren İzmirlilerin yanındaydı.

"ARTIK HİÇBİR AFETİN ARDINDAN 'NEDEREDE BU DEVLET' SESLERİ YÜKSELMİYOR"

Tüm planların ve hazırlıkların adeta tıkır tıkır işlediği bir organizasyonla devlet İzmir'e ve İzmirlilere sahip çıkmıştır. Çeşitli belediyelerden de çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi çalışmalara katıldılar. Elbette bu çalışmaların öncesi var. AFAD ülkemizin 11 bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunacak sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yaparak afet sonrası müdahalelerin hızlı ve etkin olması için ciddi bir hazırlık yürütmüştür.

Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından 'nerede bu devlet' sesleri yükselmiyor. Devlet ilk andan itibaren hep milletimizin yanında yer alıyor, her türlü faaliyeti sürdürüyor. Bu vesile ile İçişleri Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı ve ekibine, Kızılayımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle silahlı kuvvetlerimize teşekkür ediyorum.

"VATANDAŞLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ"

Çadırlar, kışın kalmaya uygun olmadığı için konteynır şehirler kuruyoruz. Kalıcı konutlarla ilgili proje hazırlıkları tamamlandı, bu ay bitmeden inşa sürecine geçilecektir. Belirlenen rezerv alanlarda 3 binin üzerinde konut inşa ederek hak sahiplerine dağıtacağız.

Bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Dönüşüm çalışmalarında bugüne kadar yaşanan sıkıntıları göz önüne alarak gerekirse yeni düzenlemelere gidebiliriz. Rant yerine depreme dayanıklılığı önceleyen bir anlayışla hareket ettiğimizde hedeflerimize daha kısa sürede ulaşacağımız açıktır.

"ÜLKEMİZİ YENİ DÖNEME HAZIRLIYORUZ"

Siyasi ve ekonomik değişim dalgası sınırları aşan sonuçlar doğurarak etki ve gücünü artırmaktadır. Son 18 yılda Türkiye'yi tarihin en büyük demokrasi ve kalkınma reformlarıyla tanıştırmış bir yönetim olarak ülkemizi yeni döneme hazırlıyoruz.

"BİZ REFORM GÜNDEMİNDEN HİÇ KOPMADIK"

Zihniyet olarak tek parti devri faşizminden bir adım öteye geçememiş olanlar bizim değişim ve reform başarılarımızın ürünlerimizin sonuçlarını tabu haline getirmeye çalışıyor. Değişim dinamik bir süreçtir. Ortaya çıkan şartlara ve ihtiyaçlara göre sürekli yeni adımlar gerektirir. Biz reform gündeminden hiç kopmadık.

Dünyadaki gelişmelere uygun şekilde sürekli hedef büyüterek yeni reformlarla yolumuza devam ediyoruz. Adalet, kalkınma, hukuk, ekonomi, özgürlük, güvenliği birbirini tamamlayan iki olgu kabul eden bir anlayışla milletimizin huzurunda olduk. Adalet, özgürlük, eşitlik ve insan haklarına dayanan normlar sisteminin inşasından yana olduk. Önümüzdeki dönemde bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz.

Bizim anladığımız ve inandığımız adalet kavramı yargıyla ilgili olmanın ötesinde bir manaya ve işleve sahiptir. Medeniyetimizde ve kültürümüzde adalet kavramı özellikle üzerinde durulmasının sebebi sahip olduğu derin ve güçlü anlamdır. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, iş ve çalışma hayatında ayrımcılığın önlenmesi adaletin gereğidir.