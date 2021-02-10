Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin il kongrelerine video konferans ile katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinden AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat, Tunceli 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, "İnsanlarımızın huzuruna, ülkemizin esenliğine, devletimizin güvenliğine kasteden hiç kimse millet nezdinde itibar bulmaz, bulamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Artık köhne siyaset tarzının işi daha zor. 40 benzemezi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çabaları bu gerçeği değiştirmeye yetmiyor."

Demokrasimize sahip çıkarak Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız.

İnsanlarımızın huzuruna, ülkemizin esenliğine, devletimizin güvenliğine kasteden hiç kimse millet nezdinde itibar bulmaz, bulamayacaktır.

Artık ülkemizin 84 milyona yaklaşan nüfusunun her ferdini partimizin tabi üyesi olarak görüyorum. Oy oranı sandıkta ortaya çıkıyor. Mücadelenin asıl görüleceği yer sandık gününe kadar yapılan çalışmalardır.

"40 BENZEMEZ AYNI TORBADA"

Artık köhne siyaset tarzının işi daha zor. 40 benzemezi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çabaları bu gerçeği değiştirmeye yetmiyor.

Sahaya çıktığınızda sizin bir adım gittiğiniz vatandaşın size 3-5 adım geldiğini göreceksiniz. Bizimle eser ve hizmet yarışına giremeyenlerin, milletimizin feraset duvarına çarptıklarını biliyoruz. Yeter ki biz kendi istikametimize sahip çıkalım.

"YOLUN SONU ZAFERE ÇIKACAK"

Bu yolun sonu zafere çıkacaktır. Devletimizin güvenliğine kast eden hiç kimse itibar bulamayacaktır. Yalan ve iftira çıtasını yükseltenler hakikat selinin önünden kaçamayacaklardır.

Ülkemizi ve milletimizi bu faşist ve riyakar siyasetin eline bırakmayacağız. Bunların gerçek yüzlerini milletimize teşhir edeceğiz. Ama asıl kendi işimize bakacağız. Milletimize daha çok hangi hizmetleri verebileceğimize bakacağız.

Milli Uzay Programımızı açıklayarak gözümüzü uzaya diktiğimizi ilan ettik. Ülkemizin uzay yarışında en önlere çıkma kararlılığını gösterdik. Bizim asıl gündemimiz bunlardır.