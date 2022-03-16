Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı ağırladı. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.
TÜRKİYE 16.03.2022, 17:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda'yı Çankaya Köşkü'nün kapısında karşıladı.
İki lider, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
Duda ve Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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