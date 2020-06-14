Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın sürecinden güçlenerek çıkacağız!

12. İslam Ekonomisi Konferası’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar bu salgın öncelikle sağlıkla ilgili olsa da sonuçları itibarıyla hayatımızın hemen her alanını etkilemektedir. Vatandaşlarımıza yönelik ekonomik destek paketleri hazırladık. İstihdam rakamlarında olumlu bir ivme yakaladık. Salgın sürecinden güçlenerek çıkmayı planlıyoruz. " dedi.

TÜRKİYE 14.06.2020, 14:42 14.06.2020, 15:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın sürecinden güçlenerek çıkacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Her ne kadar bu salgın sağlığımızla alakalı olsa da pek çok alanda salgının artçı sarsıntılarına şahit oluyoruz.  Bu süreçte ekonomik olarak en müreffeh ülkelerin kendi vatandaşlarına maske üretmekte dahi zorlandığını asgari sağlık hizmetlerini sağlayamadığını gördük.  Sağlık sigortası olmayan insanların ölüme terk edildiği utanç verici sahnelerle karşılaştık. Sadece maddi zenginliğin sosyal adalete ve eşitliği temin etmeye yetmediği, bu süreçte acı bir şekilde ortaya çıkmıştır.

SALGINI EN AZ HASARLA ATLATAN ÜLKELERİN BAŞINDAYIZ

Dünya genelinde 450 bine yaklaşan can kaybını sadece Kovid 19 virüsünün ölümcül etksine bağlamak son derece yanlıştır. Maalesef pek çok ülkede insanlar ancak paraları güçleri ve maddi imkanları oranında imkanlardan yararlanabilmektedir.Türkiye olarak bu salgın dönemini en az hasarla atlatan ülkelerin başında yer aldık. Zor bir sınavı başarı ile verdik. Gelir durumu ne olursa olsun hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. İnsanların en hayırlısı insanlara faydası olandır anlayışı ile elimizdeki imkanları tüm insanlığın yararına kullanmaya gayret ettik.

SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKMAYI PLANLIYORUZ

Vatandaşlarımıza yönelik ekonomik destek paketleri hazırladık. İstihdam rakamlarında olumlu bir ivme yakaladık. Salgın sürecinden güçlenerek çıkmayı planlıyoruz.  Türkiye’nin salgına yönelik başarısı ülkemize yönelik ilgiyi daha da arttırdı.2020 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları yüzde 4,5 ile Türkiye'nin sadece sağlıkta değil ekonomide de diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını göstermiştir.Objektifliğini ve inandırıcılığını yitirmiş kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerini nazar-ı dikkate almıyoruz. Normalleşme takvimini hayata geçirmemizle birlikte üretim, ticaret ve turizm yeniden canlanmaya başladı.Finans sektöründe başlayan her kriz hızla reel sektörü de etkileyerek işsizler ordusu oluşturmaktadır. İnsani ve ahlakı yanıyla İslam finansı krizden çıkışın anahtarıdır.

İSTANBUL İSLAMİ FİNANS VE EKONOMİNİN DE MERKEZİ OLACAK

Son yıllarda özellikle yaşanan ekonomik şokları başarı ile atlatarak geniş kitlelerin de dikkatini çekmektedir.Devlet desteği ile katılım esasına göre çalışan kurumlarımızın sayısı 6’ya çıktı.Finans açığı konusunda katılım finansı öncü bir rol oynayabilir. İslami finans kurumları faize bulaşmak istemeyenlerin tercihi oluyor.Türkiye hazinesi tarafından ihraç edilen ürünlerin arasına skunk da katıldı. Uzun vadeli büyük altyapı yatırımlarının finansmanı için sukuk gibi ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması gerekiyor.Kıtaların ve kültürlerin kavşağında yer alan İstanbul’umuzu İslami finans ve ekonominin de merkezi yapmayı hedefliyoruz.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #12. İslam Ekonomisi Konferası
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