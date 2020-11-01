Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında yardım isteyen herkese el uzattık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Açıklamalarına İzmir'de meydana gelen depremle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleşen afette hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 58'e yükseldiğini, 896 da yaralının olduğunu söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İZMİR İÇİN KIŞ GELMEDEN YARALAR SARILACAK

Bölgede gereken her şeyin yapılmakta olduğunu söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen vatandaşların yaralarını soğuk ve yağışlar bastırmadan saracaklarını ifade etti.

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı, koronavirüs salgınıyla yeni bir küresel düzenin inşa edildiğini belirtti.

"Birlik ve beraberliğimiz bozulmadığı takdirde aşılamayacak hiçbir engel yok." diyen Erdoğan, geçmişte oynanan oyunların artık son bulduğunu söyledi.

"YARDIM İSTEYEN HER ÜLKEYE EL UZATTIK"

Tüm dünyanın salgın dönemiyle kasıp kavrulduğu sırada Türkiye'nin kendi ayakları üstünde durup, yardım isteyen her ülkeye de el uzattığını açıklayan Cumhurbaşkanı, şu ana dek 155 ülkeye yardım edildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni düzenin inşa edildiği bu dönemde Türkiye'nin, hakkın, hakkaniyetin, mazlumun, mağdurun yanında yer aldığını da üstüne basa basa söyledi.

"BİR YANDAN KENDİ HAKLARIMIZI SAVUNUP, DİĞER YANDAN İMKANLARIMIZI DOSTLARIMIZLA PAYLAŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili diğer açıklamaları şu şekilde:

"Bir yandan kendi haklarını savunurken, diğer yandan elimizdeki imkanları zor günlerde tüm dostlarımızla paylaşıyoruz. Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor. Bu değişim selinin önüne set kurmaları mümkün değil."