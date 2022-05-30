Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

"Sayıştay'ımızın üstlendiği sorumlulukları hakkıyla yerine getirdiğinden şüphe duymuyorum"

Sayıştay'ın bu gurur gününden sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ülkemize samimiyetle hizmet eden herkesi şükranla yad ediyorum. TBMM adına görev yapan Sayıştay'ımızın üstlendiği sorumlulukları hakkıyla yerine getirdiğinden şüphe duymuyorum. Sayıştay, her bir vatandaşımızın hakkını, hukukunu gözeten bir faaliyet gösteriyor.

"Sayıştay'ı çıkardığımız kanunlarla daha da güçlendirdik"

Sayıştay, hukuk devletinin temel taşlarından biridir. Sayıştayi hiçbir kamu kurumunun rakibi ya da ikamesi değil, hukuka rehberlik eden bir yardımcısıdır. Anayasamıza göre yargı yetkisiyle donatılmış Sayıştayımızı 2016 ve 2021 yıllarında çıkarttığımız yasalarla daha da güçlendirdik.

"Demokrasi ve kalkınmada son 20 yılda bir asırlık yol katettik"

Sayıştay'ın 160'ıncı ve Cumhuriyet'imizin 99'uncu kuruluşunu yaşadığımız şu günlerde akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin inkar edemeyeceğine inandığım bir gerçek vardır. Bu gerçek de Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma sürecinde geçtiğimiz 20 yılda bir asırlık yol kattettiğidir. Eğitimden sağlığa güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal desteklere, diplomasiden savunma sanayiine kadar her alanda bu devrimlerin somut neticelerini görmek mümkündür. Dünyanın pek çok yerinde bize bu kadar böylesine devasa atılımları nasıl gerçekleştirdiğimizi soruyorlar. Hatta sormakla kalmayıp heyetler göndererek bizzat kurumlarımız nezdinde inceleme yaptırıyorlar. Tabii süreç böyle hızlı olunca yeni yöntemler, yeni usuller, yeni araçlar ihtiyacı da ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtikten sonra da Sayıştay'ın denetim alanını genişletmeyi sürdürdük.

"Türkiye'nin yıkıcı değil yapıcı çalışmalara ihtiyacı vardır"

Biz birilerinin sürekli yaptığı gibi hakim savcısından polisine, üst düzey bürokratından memuruna kadar tüm kamu görevlilerini tehdit ederek kendi siyasetçimize alan açmaya asla çalışmadık, çalışmayız. Biz sorumluluklarımızı yerine getirirken devlet geleneğimizin adabına, ahlakına, usulüne aykırı bir söz söylememeye, bir tutum sergilememeye azami dikkat gösteriyoruz. Anayasal güvence altında kamu hizmetini yürütmekle görevli insanları tehdit etmek ve gücünü milli iradeden alan iktidara direnmeye çağırmak faşist ve darbeci zihniyetin yansımasından başka bir şey değildir. Kamu hizmetlerinin, yatırımların, üretimlerin, istihdamın tıkanmasından kimin fayda göreceğini düşündüğümüzde izlenen taktiğin gerisindeki sinsi amaç kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Yalan ve yanlış bilgilerle kamuoyunun meşgul edilmesinden daha tehlikelisi eksik ve çarpıtılmış bilgilerle bu işin yapılmasıdır. Türkiye'nin yıkıcı değil yapıcı çalışmalara, yaklaşımlara ve küresel analizlere ihtiyacı vardır.