Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehircilikte yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Genç Dostu Şehirler Kongresi'nde konuştu.

'Sizin gibi gençlerle yarınlarımız bugünlerimizden daha iyi olacaktır'

Bu salonda 15 Temmuz gecesi darbecilere meydan okuyan milletimizin yüz akı cesur bir gençlik görüyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin gençlerine hizmet etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye'nin sizin gibi gençleri olduğu müddetçe yarınlarımız inşallah bugünlerimizden daha iyi olacaktır.

"Gençlerimizi karar alma ve uygulama süreçlerine daha fazla dahil edeceğiz"

Bu millet çalışan, üreten, hak bildiği yolda yürümekten çekinmeyen gençler oldukça geleceğine umutla bakacaktır. Önümüzdeki süreçte gençlerimizi karar alma ve uygulama süreçlerine daha fazla dahil edeceğiz.

"Afetlerde zarar gören vatandaşlarımızın yaraları en kısa sürede sarılacaktır"

Siyasi parti ayrımı gözetmeden afetle mücadelede yardım çalışmalarına katılan belediyelerimize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sel ve yangında zarar gören vatandaşlarımızın yaraları en kısa sürede sarılacaktır. Devletimiz Van, Elazığ depremi sonrasında vatandaşına verdiği sözü nasıl eksiksiz yerine getirmişse sel ve yangında zarar görenlerin yaralarını da saracak. Milletimiz bu zor günleri de atlatacak. Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı yoktur.

"Şehircilikte artık yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz"

Bilgi ve teknolojiyle beraber şehircilikte de artık yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Hayata dair pek çok unsurun da değişmeye başladığını görüyoruz. İnsanı merkeze alan şehirler yerini modern zamanda üretimin ve sanayinin merkezde olduğu şehircilik modellerine bırakmıştır. Refahın artmasıyla birlikte insanlar şehircilikte güzel olanın arayışına düşmüştür.

"Değişen şartlara ve toplumsal taleplere göre politika belirleme, belediyelerimiz için tercihten öte zorunluluktur"

Dikey mimarinin bedelini ödedik artık geçmişe sahip çıkan geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ihtiyacımız var. Değişen şartlara ve toplumsal taleplere göre politika belirleme, belediyelerimiz için tercihten öte zorunluluktur. Şehirlerimizi artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar değerlendirmeliyiz.

Gençlerimiz yerel yönetim ve hizmetlerle ilgili karar mekanizmalarında daha etkin rol almak istiyor. Genç dostu şehirler yaklaşımını çok önemli görüyorum.