Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sele maruz kalan alanlar afet bölgesi ilan edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen, Erzurum Şehir Hastanesi, il emniyet müdürlüğü hizmet binası, canlı hayvan pazarı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

Yaklaşık 2,5 yıllık bir aranın ardından bir kez daha Erzurum'da olmanın memnuniyeti içinde olduğunu ifade eden Erdoğan, Erzurum'u özlediğini, Erzurumluların da kendisini özlediğini söyledi.

Erzurumlu Emrah'ın "Dedim, dedi" şiirinden mısralar okuyan Erdoğan, Erzurum'un ilim arayanların, yolu kesişenlerin, karşılıksız sevenlerin yolu olduğunu belirtti.

Mülk-i İslam'ın kilidi, Anadolu'nun tapusu, direnişin ve dirilişin sembolü Erzurum'un, gönülleri vatan aşkıyla yananların, tarih boyunca defalarca destan yazanların şehri olduğunu anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erzurum'un meşhur kapılarının olması, bu şehrin çağlar boyunca tüm önemli yollarının kesişim yeri olmasından dolayıdır. Gürcü Kapısı, Tebriz Kapısı, Harput Kapısı, İstanbul Kapısı, Kars Kapısı, Erzincan Kapısı ve diğer tüm kapılarıyla Erzurum, bugün de yolların ve gönüllerin kavşak noktasıdır.

Dün Nene Hatun'dan Kaptan Mehmet Paşa'ya, Şükrü Paşa'dan Kara Fatma'ya nice kahramanları tarihimize armağan eden Erzurum, bugün de sınırlarımızın içinde ve dışında pek çok evladıyla aynı duruşunu sürdürmektedir. İnşallah Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e her dönemde milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde en ön safta yer alan Erzurum'u anlatmaya kelimeler yetmez.

Erzurum anlatılmaz, Erzurum yaşanır. İşte biz de bugün Erzurum'u bir kez daha yaşamaya, Erzurumlularla bir kez daha yüz yüze hasbihal etmeye geldik. Her ne kadar bu aziz şehre arzu ettiğimiz kadar sık gelemiyor olsak da gözümüz, gönlümüz burada."

"Erzurum dimdik ayaktaysa Türkiye huzur ve güven içinde demektir"

Erdoğan, sadece bu yıl içinde Cumhurbaşkanlığına Erzurum'dan yapılan 25 bin başvurunun her birini değerlendirdiklerini, her birinin takipçisi olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim günü bastonuna dayanarak "Tayyip'in bir oyu eksik çıkmasın" diyerek sandığa giden Çat'ın Yavi köyündeki kardeşine layık olabilmenin gayreti içinde olduklarını dile getirdi.

Bunun bir aşk olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Taksim Camisi'nin açılışı anısına annesiyle ördükleri takkeyi kendisine ulaştıran Zehra Nur'un altın gibi kalbine layık olmanın gayreti içinde olduklarını aktardı.

Erzurum'un köylerinde, yaylalarında hayvancılık yapan ve kuraklık sebebiyle yem sıkıntısı çekenlerin sıkıntılarını gidermenin gayreti içinde olduklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Medeniyetler şehri Erzurum'u, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ticarette, sanayide, kültürde, sanatta sporda velhasıl her alanda hak ettiği yere çıkarmanın gayreti içindeyiz. Çünkü Erzurum, bu ülkenin bendidir. Bu milletin vicdanıdır, bu coğrafyanın şimal yıldızıdır. Erzurum dimdik ayaktaysa Türkiye huzur ve güven içinde demektir. Erzurum sancılı ise hepimiz tehlike ve tehdit altındayız demektir. Bunun için Erzurum'u sürekli güçlü kılmak, kalkındırmak, geliştirmek mecburiyetindeyiz. İşte bugün de bu amaçla Erzurum'a kazandırdığımız eserlerin ve hizmetlerin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz."

Erdoğan, Erzurum'a 385 bin metrekare kapalı alana, 3 bin 500 araçlık otoparka sahip, toplamda 1574 yataklı dev bir şehir hastanesi kazandırdıklarını anımsattı.

Hastanede 101 acil yatağı, 264 yoğun bakım yatağı, 353 poliklinik odası, 40 ameliyathane bulunduğunu anlatan Erdoğan, depreme karşı 1284 izolatörle güçlendirilen hastanenin sadece şehrin ve bölgenin değil, ülkenin en modern sağlık kurumlarından biri olduğunu aktardı.

Bu şehir hastanesinin diğerlerinden farklı olarak kamu-özel ortaklığıyla değil, tamamen Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığını ifade eden Erdoğan, yaklaşık bir yıl önce hizmet vermeye başlayan hastanenin salgın döneminde şehre çok büyük katkı sağladığını vurguladı.

Erdoğan, güncel fiyatlarla yatırım bedeli 979 milyon lirayı bulan Erzurum Şehir Hastanesi'nin, şehre, bölge ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Toplam 444 derslikli yeni 32 okul, bunun yanında deprem güçlendirmesi yapılan 47 okulu bugün resmen hizmete açıyoruz.

"Ovit Tüneli ile ilgili adımı da 2023'e kadar bitireceğiz"

TOKİ tarafından yapılan mal meydanı kentsel dönüşümü kapsamındaki 579 konut, ilkokul, cami ve altyapı düzenlemelerinin açılışlarını da yapıyoruz.

Hayvancılık faaliyetlerine destek olmak için inşa edilen canlı hayvan borsasının açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle 344 ahır ve ağılı da hizmete alıyoruz.

Oltu Köprülü Kavşak ve bağlantı yolları ile Erzurum Havalimanı pist tadilatı işlerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ovit Tüneli ile ilgili adımı da 2023'e kadar bitireceğiz. Sadece bu yatırımların rayiç tutarı 6,8 milyar lirayı buluyor. Toplam yatırım bedeli 95 milyar lirayı bulan eser ve hizmetlerin resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz.

İnşallah Erzurum'u yeni eserlerle ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz.

Bugüne kadar Erzurum hep bizim yanımızda yer aldı. Biz de son nefesimize kadar Erzurum'la yol yürümeye devam edeceğiz.

Erzurum hiçbir zaman bunlara pes etmedi. Bunlara hiçbir zaman yol vermedi. Türkiye'nin huzurunu kaçırmak isteyenlerin Erzurum'a yönelik her hamleleri sizlerin uhuletine çarparak yok olmuştur.

"Hangi ittifakı kurarsa kursunlar milletten karşılık bulamazlar"

PKK'nın 40 yıldır uğraşmasına rağmen Dadaşların azmine zarar verememiştir. FETÖ ihanet çetelerinin hilelerine, riyakarlıklarına en kararlı duruşu gösteren şehirlerin başında Erzurum geliyor. Son 8 yıldır milletimizi birbirine düşürmek, kurumlarımızı çökertmek için ardı ardına maruz kaldığımız saldırıların hepsinde de Erzurum'un güçlü duruşuna şahidiz.

19 yıldır ülkeyi eser ve hizmet siyasetiyle yönetiyoruz. Bugüne kadar eser, hizmet, proje adına karşımıza çıkan olmadı. Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın, yalan siyaseti yapmak üzerine ülkede hiçbir sözü olmayanların hangi ittifakı kurarsa kursunlar milletten karşılık bulamazlar.

Diyarbakırlı kardeşlerimizle son dönemde yaşanan gelişmelerin hasbihalini yapma fırsatı bulduk. Bu ülkede demokrasiyi güçlendirmek, hak ve özgürlükleri genişletmek için hangi adımların atılması gerekiyorsa attık mı? Attık. Tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini gerçekleştirdik mi? Gerçekleştirdik.

"Terör örgütleri ve onların siyasi uzantılarının amacı karanlık ajandalarını hayata geçirmek"

Devlet ve milletimizin medeniyet müktesebatına uymak suretiyle ne yapılması gerekiyorsa yaptık mı? Yaptık. Asırlık sorunları birer birer çözdük mü? Asırlık hayalleri birer birer hayata geçirdik mi? Terörü bitirmek için her türlü fedakarlığı yaparak üzerimize düşenleri yerine getirdik mi? Getirdik.

Biz bu teröristlerin başına Cudi Dağı'nı geçirdik mi? Gabar'ı geçirdik mi? Tendürek'i geçirdik mi? Bestler Deresi'nde bunları gömdük mü, inlerine girdik mi? Bu yaşanan sürecin sonunda gördük ki, terör örgütleri ve onların siyasi uzantılarının amacı hak arayışı değil, kendi karanlık ajandalarını hayata geçirmektir. Tek muhatabımız 81 vilayetimizdeki her hanedir. Hanımlarımızdan, gençlerimizden kapı kapı dolaşmalarını istiyorum.

Hala terör örgütlerinden medet uman varsa, kaçınılmaz akıbetlerini beklemeye devam etsin. Bütün Türkiye'yi kucaklamaya, eser ve hizmet götürmeye devam edeceğiz. Biz bu ülkeyi tüm renkleriyle seviyoruz.

Çünkü biz bu milleti tüm insanlarıyla seviyoruz. Bu mesuliyeti maziden atiye kurduğumuz köprüyle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için üstlendik. Türkiye'nin bugünkü sorunlarının çözümü de yarınki hedeflerine ulaşmanın formülü de bizdedir. 2023 için sizlerden destek istiyoruz. Erzurum yanımızda olduğu müddetçe yedi düvel üzerimize gelse ne yazar?

Bizim arkamızda 19 yıllık eser ve hizmet müksetebatımız var. 19 yılda Erzurum'a eski rakamla 30 katrilyon, yeni rakamla 30 milyar lira. Eğitimde 3824 adet yeni derslik kazandırdık. Erzurum Teknik Üniversitesi'ni kazandırdık. Sosyal yardımlarda Erzurum'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara 5 milyar lira kaynak aktardık.

10 millet bahçesi projemiz var. Yapımı süren Pirinkayalar Tüneli'nde ışık göründü, bu yıl tamamlıyoruz.

Palandöken Lojistik Merkezi'ni hizmete açtık. Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren projemiz ve kent için tramvay hattı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Erzurum'a 6 baraj, 14 gölet inşa ettik. 11 baraj ve 6 gölet daha inşa ediyoruz.

Çiftçilerime yıllık 250 milyon lira gelir artışı sağladık. 380 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Erzurumlu çiftçilerime toplam 2 milyar lira tarımsal destek verdik.

Görüldüğü gibi sadece özetin özeti olarak saymaya çalıştığım hizmetleri anlatmakla bitiremiyoruz. Ziya Paşa'nın dediği gibi "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz/ Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde"

Rize afet bölgesi ilan edilecek

Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Bir Rizeli hemşeriniz olarak, büyük bir felaketi Rize'de yaşadık. Rize'den bakan arkadaşlarım Süleyman Soylu, Adil Bey, Murat Kurum kendileri milletvekillerimizle yaptığı çalışma ve araştırmalarda çok büyük felakete maruz kalan yerlerde oraların afet bölgesi ilan edilmesi noktasında bizden beklentileri oldu.

Oraların yapılacak çalışmayla afet bölgesi ilan edilmesi konusunda kendilerine bu haberi verelim dedim. O bölgeler afet bölgesi olacak ve yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu teminat altına alacağız. Ölenlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.

Pazartesi günü KKTC'de olacağız. Oradaki kardeşlerimizde bir arada olacağız. Salgın nedeniyle yaşanan sıkıntıların tekerrür etmemesi için tedbiri elden bırakmamanızı istiyorum.

Ülkemizin önünde aydınlık bir ufuk bizi beklemektedir. Kendi ve sevdiklerimizin sağlığını düşünerek dikkatli olalım.