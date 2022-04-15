Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftarda buluşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftar yapacağı açıklandı.
TÜRKİYE 15.04.2022, 20:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiddet mağduru kadınların aileleri ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeiftar yapacak.
İftar programına, hayatını kaybeden Şule Çet, Nuray Demir, Azra Gülendam Haytaoğlu, Dilek Kaya, Sıla Şentürk, Dilara Yıldız, Başak Cengiz, Sezen Ünlü, Emine Bulut, Pınar Gültekin, Müzeyyen Boylu, Özgürcan Aslan, Hatice Senem, Hafize Kurban ve Hayriye Aylin Alkutay'ın yakınlarının katılması bekleniyor.
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