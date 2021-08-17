Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve eşi Fatima Maada Bio ile bir araya geldi.

TÜRKİYE 17.08.2021, 20:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile Özbek Otağı'nda bir araya geldi.

GÖRÜŞMEDE EŞLERİ DE YER ALDI

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio'nun eşi Fatima Maada Bio da yer aldı.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #Sierra Leone #Cumhurbaşkanı
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