Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve eşi Fatima Maada Bio ile bir araya geldi.
TÜRKİYE 17.08.2021, 20:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile Özbek Otağı'nda bir araya geldi.
GÖRÜŞMEDE EŞLERİ DE YER ALDI
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio'nun eşi Fatima Maada Bio da yer aldı.
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