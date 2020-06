Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınavın sağlıklı ve huzurlu geçmesi için tüm tedbirler alınmıştır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilerle video konferans aracılığıyla buluştu.

Erdoğan, sohbet öncesinde yaptığı konuşmada, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Erdoğan, "Rabb'imden emeğinizin, gayretinizin, çabanızın karşılığını hayal ettiğiniz şekilde vermesini niyaz ediyorum." diye konuştu.

Video konferansa Muğla'dan bağlanan Kardelen Büyükavcu, yarın YKS'ye gireceğini belirterek, sınav tarihinin önce ertelenip ardından öne çekilmesiyle salgın nedeniyle YKS'nin ertelenmesi yönündeki taleplerinin kabul görmemesinin nedenlerini sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür sınavların tarihlerinin aylar öncesinden ilan edildiğini hatırlattı. YKS'nin tarihinin de çok önceden kamuoyuna açıklandığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi. ÖSYM ve YÖK salgının tüm hızıyla devam ettiği dönemde tedbir amacıyla yeni bir sınav tarihi belirledi. Dünyanın ve ülkemizin önündeki belirsizlikler sebebiyle her alanda olduğu gibi sınav tarihlerinde de bu tarz tedbirli davranışlar kaçınılmaz bir durumdu. Yeni tarih, belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir."

"Gençlerimize pek çok ilave avantaj sağladık"

Türkiye'nin dünyada salgınla mücadeleyi en başarılı yürüten ülkeler arasında yer aldığına değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte 11 Mayıs tarihinden itibaren normalleşme takvimini biliyorsunuz açıklamaya başladık. Bu çerçevede sınav tarihleri konusunda da hassas bir çalışma yürüttük. Milli Eğitim Bakanlığımız ve YÖK'te yapılan hazırlıklar yanında, pedagoglar, öğrenciler ve veliler birlikte yoğun istişareler gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalar sonunda sınavın asıl tarihine en yakın zamanda yapılmasının öğrencilerimiz için daha doğru, daha hayırlı olacağı görüşü ortaya çıktı. Bunun üzerine sınav tarihi ilk açıklanan tarihe en yakın zaman olan 27 ve 28 Haziran olarak belirlendi. Böylece yıllardır zaten ilk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerimizin gereksiz yere yaklaşık bir ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi. Sadece bununla kalmadık. Sınavdan sorumlu olunacak konuların azaltılmasından sınav süresinin uzatılmasına kadar gençlerimize pek çok ilave avantaj sağladık. İkinci aşama sınavdaki baraj puanlarını düşürerek, daha çok gencimizin cazip bölümlere girebilmesini temin ettik. Bazılarının bu tarihin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla belirlendiğini iddia etmesi, tamamıyla spekülasyondur. Gençlerimizin geleceğinin böylesine basit bir tercihe kurban edileceğinin düşünülmesi dahi sağlıksız bir zihniyetin ifadesidir. Her birini kendi evlatlarımla eş gördüğüm tüm öğrencilerimize, gençlerimize sınavda başarılar diliyor, her birinin gözlerinden öpüyorum. Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerimizden yarın ve öbür gün sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum.

"2021 yılı sonuna kadar 72 bin yeni yurt yatağı"

Van'dan bağlanan Fatmanur Bildirici de imam hatip lisesi mezunu olduğunu belirterek, "Bir imam hatipli olarak bizim için en büyük örneksiniz." dedi. Bildirici'nin yurtlar ve burslar konusunda atılacak yeni adımlar olup olmadığını sorması üzerine Erdoğan, göreve geldiklerinde Türkiye'de verilen burs miktarının sadece 45 lira olduğunu hatırlattı.

Burslarda çok farklı bir noktaya gelindiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisans öğrencilerine 550 lira, lisans üstü öğrencilere 1100 lira, doktora öğrencilerine ise 1650 lira kredi veya burs imkanı verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bakın işin başladığı an 45 lira, ondan sonraki süreçte ise iş önce lisansta 550 lira daha sonra bu rakam ciddi manada yükselerek kredi veya burs noktasında 1100 liraya çıkarıldı. Ama doktora öğrencilerinde ise bu rakam 1650 liraya çıkarıldı. Başvuran her öğrencimiz kredi veya burs alabiliyor. Kredi veya burs alan öğrenci sayımız bu yıl 1 milyon 600 bini buldu. Kredi ve burs rakamlarını da her yıl artırıyoruz. Burada biliyorsunuz göreve geldiğimizde bir de öğrenci harçları vardı. Öğrenci harçlarından dolayı da ciddi manada sıkıntılar yaşanıyordu. Öğrenci harçlarını da kaldırdık. Artık harç diye bir durum söz konusu değil. Öğrencilerimiz artık harç ödemiyor. Barınma konusuna gelince bu konuda da önemli projeler hayata geçirdik. Yıl sonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 2021 yılı sonuna kadar 72 bin yeni yurt yatağını daha hizmete sunmayı planlıyoruz. Bu yurtların bir kısmı kamu yatırımı olarak inşa edilecek, bir kısmı da kiralama yoluyla hizmete açılacak. Amacımız her gencimizi eğitim öğretimini rahatça sürdürebilmesini sağlayacak barınma, beslenme ve gelir imkanlarına kavuşturmaktır. Büyüyen, gelişen, kalkınan Türkiye'nin yetişmiş insan ihtiyacı her yıl katlanarak artacaktır. Eğitimi diğer kademeleriyle birlikte yükseköğretimde de altyapıyı sürekli güçlendirerek bu potansiyeli desteklemekte kararlıyız. Sizlerden tek isteğim, bütün enerjinizi ve vaktinizi kendinizi daha iyi yetiştirmeye vermenizdir. Onun dışındaki tüm sorunları çözmek, zaten bizim görevimizdir. Bu da milletin bize verdiği görevdir."

"Bu çarpık tabloyu değiştirmemiz gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir tarafta sanayide ve tarımda çalışacak insan açığı, diğer tarafta ciddi bir genç işsizlik var. Bu çarpık tabloyu değiştirmemiz gerekiyor." dedi.

Erdoğan, "Kendilerini geliştiren, birikimi ve yeteneğiyle öne çıkan her gencimize gönül huzuruyla çalışabileceği iş alanı sağlama konusunda kararlıyız." diye konuştu.

"Meslek liselerimiz bu süreçte hiç boş durmadılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meslek liselerimiz bu süreçte (salgın) hiç boş durmadılar. Maske ve tulum üretmek suretiyle sürece çok ciddi katkı sağladılar." dedi.

Erdoğan,"Benim için imam hatipli neyse meslek liseli de anadolu liseli de diğer okullarda okuyan çocuklarımız da hep birdir." ifadelerini kullandı.

"Sosyal medyadan nefret etsek böylesine yaygın şekilde kullanmazdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medyadan nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık." dedi.

Erdoğan, "Günümüz dünyasında dijital platformların, sosyal medyanın asla ihmal edilemeyecek derecede önemli mecra olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızın sosyal medyayı etkin ve aynı zamanda ahlaki zeminde kullanabilmelerini sağlamak, devlet başkanı olarak görevimdir." dedi.

Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içinde olduklarını söyledi.

Erdoğan, "Her vatandaşımızın ve kurumumuzun, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medya ve dijital platformlarda da maddi ve manevi itibarlarını koruma hakkı olmalıdır." dedi.

"Sizlere 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere şöyle seslendi:

"Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaya çalışırken sizlere de 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet ediyoruz."

"Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde ilk vakanın tespit edildiği tarihten bugüne kadar koronavirüs salgınına karşı dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttük." dedi.

Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere şunları söyledi:

"Aman heyecanlanmayın, sakin olun. Sakinlikle ve sükunetle inanıyorum ki sizler büyük bir başarıyla bu sınavlardan çıkacaksınız. Rabb'im zihninizi ve bahtınızı açık etsin."