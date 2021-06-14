Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerine verilen destek sonlandırılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile yaptığı görüşmede ABD'nin, YPG/PKK'ya desteğini sonlandırması gerektiğini söyledi.

"Cumartesi günü İdlib'de Şifa Hastanesi'ne saldıran terör örgütü YPG/PKK 14 sivili öldürmüş, 32 kişiyi yaralamıştır. Bu kanlı örgütün yüzünü bir kez daha göstermiştir. Müttefiklerimize terör örgütü PKK/PYD'ye verilen desteğin sona erdirilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdik. Bugüne kadar 9 bine yakın YTS yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik. Ayrıca 100 bini aşkın terör şüphelisine ülkemize giriş yasağı koyduk."