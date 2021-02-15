Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler için hiçbir yer artık güvenli değildir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Rize 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Ülkemizin son 40 yılına damga vuran terör meselesi ile ilgili geçmişten bugüne gelen ve geleceğede uzanan bir perspektifte hasbihal etmek istiyorum. Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız Pençe Kartal-2 Harekatında şehit olan 3 askerimiz ile teröristlerce alçakça katledilen şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum.

"42 tane terörist gebertildi"

Bu kardeşlerimiz, bir kısmı 5 yıl bir kısmı 6 yıl bu teröristlerin elinde esirdi. Onları bu alçakların elinden nasıl kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık. Son olarak bu operasyonların yapıldığı gece bu operasyonu yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik ve gerek Savunma Bakanım gerek Genelkurmay Başkanım gerek istihbarat gerek polis hepbirlikte yapılan çalışmalar neticesinde adım atıldı. 42 tane terörist bu esnada gebertildi. Bu süre esnasında esirleri bunlar mağarada iyice köşe noktaya sıkıştırarak en sonunda bunlardan bir tanesi ki şimdi Meclis'te bununla ilgili biz bir soruşturma önergesi vererek bunun bütün detaylarını Meclis'te de gündeme getirecekler. Bu sabah grup başkanımız Naci beyle de bunu konuştuk bunun adımını da atacağız. Bunların parlamentodaki temsilcilerinde yalan bol. Bunlar dünyadaki yoldaşlarına, yandaşlarına, paydaşlarına nasıl yalanlar söylüyorlar heralde takdir edersiniz. Onlara fırsat vermeden işin gerçeği nedir anlatacağız.

"Hani siz PKK'nın yanında değildiniz?"

Tabi batı bundan anlar mı? İsterse anlasın isterse anlamasın. İşte ABD'nin yaptığı bir açıklama var. Evlere şenlik, hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz? Hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Malesef bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak'a binlerce tır bunlar tank getirdiler binlerce tır mühimmat getirdiler. Bunları teröristlere teslim ettiler. Şimdi, artık Artık yağma yok, eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız.

"Türk Ordusunun karşısında hiçbir güç duramaz"

Bunun içinde Türk silahlı Kuvvetlerimizin dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde gerçekleştirdiği operasyonda 51'i ölü 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ordumuzun zaman ve mekan sınır tanımaksızın ülkemizin ihtiyaç duyduğu milletimizin bekası için her harekatı kendi imkanları ile yürütecek seviyeye ulaşması ile hamdolsun gurur duyuyoruz. Türk Ordusunun karşısında hiçbir güç duramaz.

"Bu masumların kanı terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır"

Son harekatımızla bu gerçeği bir kez daha gördük ancak askerimizin karşısında duramayan terör örgütü maalesef alçaklıkta sınır tanımıyor, bunlar alçak değil bunlar çukur. Bölücü örgüt PKK'nın yıllar önce kaçırdıkları arasında polis, asker ve öğretmen var. En sonunda alçaklar bu kardeşlerimizi orada baktılar ki artık kaçış yok bunların sözde lider durumunda olanı... Bu masumların kanı terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır. Terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecraları, hepiniz 13 silahsız masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz. Bu masumların kanı Irak'ta Suriye'de hangi isimle faaliyet gösterirse göstersin herkesin eline bulaşmıştır. Bu sözüm medya ve sosyal medya dahil her platformda teröre sempati besleyenlere karşı en sert tedbirleri uygulamaktan kaçınmayanlaradır. Bay Kemal bunları iyi öğren, kimin nerede ne yaptığını biz iyi biliyoruz. Sen de bunları öğreneceksin. Bu sözüm yanına aldığın paydaşlarınla ortaklarınla, Ankara'dan İstanbul'a yürümeye benzemez. Bu gerçekleri iyi öğreneceksin. Bu sözüm toplum huzurunu, ülke güvenliğini milli çıkarlarını tehdit eden her kesime dünyayı dar edenleredir. Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleriyle onların siyasi ve sivil görünümlü uzantılarına sınırsız destek verenleredir.

"Sayın Biden lütfen sen de bunları iyi tanı"

Bölücü terör örgütü 1984 yılından bugüne kadar 30 bin sivil insanımızı aynı şekilde katletmiştir. Bunların içinde henüz gün ışığı görmemiş anne karnındaki bebekten kundaktaki bebeğe, çobandan imama, sağlıkçıtan esnafa her kesimden insanımız vardır. Dünyaya diyoruz ki gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyız. Sayın Biden lütfen sen de bunları iyi tanı. Ama bunları tanırken FETÖ'yü de iyi tanı. bunlar 1987'de Mardin Pınarcık'ta 16'sı çocuk parlamentodaki uzantılar varya orada zaman zaman açıklama yapıyorlar 6'sı kadın 30 kişiyi Siirt Eruh'ta 25 sivili katledenlerdir. Bunlar 1990'da Şırnak Güçlükonak'ta 12'si çocuk 21 sivili, 1992'de Bitlis Tatvan'da 13 sivili, 1992'de yine Bitlis'te 19 sivili alçakça öldürenlerdir. 1993 yılında Siirt'te bir okul bahçesinde 13'ü çocuk 22 kişiyi, Bitlis'te 33 silahsız askeri, Erzincan'da 33 sivili, Van Bahçesaray'da 24 sivili kurşuna dizenlerdir. 1994'te Mardin Savur'da 11'i çocuk 21 sivili katledenlerdir. Bunlar İstanbul'da Mısır Çarşısı ve Beşiktaş saldırılarından Ankara'da Anafartalar Çarşısı ve Güvenpark bombalarıyla ayrım gözetmeden saldıranlardır. Bunlar Trabzon'da Eren Bülbül'ün Diyarbakır'da Yasin Börü'nün Batman Kozluk'ta öğretmen Aybüke Yalçın'ın katilidir. Bunlar İstanbul Bağcılar'da Serap Eser kızımızı canlı canlı yakanlardır. Bu örgütün sivil katliamlarını eğer kitaplaştıracak olursak batılıların anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır. Karşımızda bir insanın ölümü trajedidir. Bir milyon insanınölümü ise istatistiktir. Böyle diyen bir zihniyet olduğunun da farkındayız.

Parasını veren herkesin kullandığı kiralık katil sürüsüne dönüşen PKK'nın son mensubunu etkisiz hale getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Bir gece ansızın her yerde teröristlerin tepesine binebilecek güce, imkana ve kararlılığa sahibiz. Teröristler için ne Kandil ne Sincar ne de Suriye'de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir. Terör örgütü PKK'nın içindeki kandırılmış tüm gençlere sesleniyorum, gelin bu kiralık katiller ordusundan bir an önce kurtulun.

"Hiç endişeniz olmasın biz dimdik ayaktayız"

Tabi ben buradan birşey istiyorum 2023'te bir başka seçim yaşayacağız Rize'de sadece Rize'de değil Türkiye'nin neresinde hemşehrilerimiz varsa hepsini inşallah ayağa kaldıracağız daha çok gayret göstermelerini isteyeceğiz. Hiç endişeniz olmasın biz dimdik ayaktayız. Her fırsatta ve her zeminde terör gerçeğini anlatmayı ve herkesi izana davet etmeyi sürdüreceğiz. Verdiğimiz şehitlerin bizi kutlu mücadelemizden geri döndüreceği sanılmasın.

"Rize-Artvin Havalimanı'nı Aralık 2021'de bitiriyoruz"

Geçtiğimiz 18 yılda yaptığımız yatırımlar sayesinde ülkemizi en batısından hangi imkanlar varsa en doğusunda da o imkanlar var. Bu nedir? 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında ayrım yoktur. 18 yıl önce nasıl bir Rize vardı bugün nasıl bir Rize var? 2023'te inşallah Rize'nin yerel mimarisi ile tüm konutlarını yenilesek ne güzel olur değil mi? Buradan bir müjde daha verelim. Rize-Artvin Havalimanı'nı Aralık 2021'de bitiriyoruz. Havalimanımız bittiği zaman buradan havalimanı 15-20 dakika. Aynı şekilde Artvin, oranın da inşallah gözetleme kulesi merkezdeki gibi bir çay bardağı olacak. Terminal binası da gerçekten muhteşem. Adı önemli değil önemli olan iş.

Geçmişte tüm kesimlerden vatandaşlarımızın hayatını olumsuz yönde etkileyen yasaklar, baskılar, sınırlamalar da ortadan kalkmıştır. Darbelerin vesayetin siyasi ve sosyal krizden yeni anayasasını konuşabilen bir Türkiye'ye geldik.

Bi tarafta SİHA bir tarafta İHA obür tarafta da Ayasofya. Allah'ım sana hamdolsun. Gençliğimizin rüyasıydı bunlar. Şimdi gerçekleşti. Bu süreçte ülkemizin demokraside ve ekonomide geldiği seviye itibarıya gördüğümüz için terör meselesini sona erdirecek her adımı attık. Uzattığımız her el terör örgütü tarafından hunharca ısırıldı.