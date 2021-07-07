Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ'nin 1 milyonuncu anahtar teslimi töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda 'TOKİ 1 milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

"Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin konut ve iş yeri ile stadyum, hastane, okul, yurt, spor salonu gibi 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık." diyen Erdoğan, Kentsel dönüşüm amacıyla 61 ilde yürütülen 122 projede yatırım maliyeti 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları sıvadık." açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Tüm vatandaşlarımızın huzurla, güvenle, esenlikle evlerinde oturmalarını temenni ediyorum. Kentsel dönüşümden tarım köye, sosyal konutlardan deprem dönüşümü ve afet konutlarına kadar pek çok eseri hizmete açıyoruz.

Mimarından işçisine hepsinden Allah razı olsun, ortaya muhteşem eserler çıktı.

Bizim için de sizlerden ayrı geçirdiğimiz vaktin kazası yoktur. Bunun için ilk fırsatta çıktık sizlerle kucaklaşmak için huzurunuza geldik.

Özellikle köyden şehre göçün yoğunlaştığı 1950'den sonra ülkemiz çirkin bir yapılaşmanın esiri olmuştur. Burada suçlu olan vatandaşımız değil, gelişmeleri öngöremeyerek gerekli altyapıları kurmayan, destek vermeyen devrin yöneticileridir.

Avrupa'da yaklaşık bir asır önce başlayan sosyal konut projelerinin insanı kuşatan projeler olduğu söylenemez.

"ÖZAL'IN KURDUĞU TOKİ'Yİ YENİDEN YAPILANDIRDIK"

Rahmetli Turgut Özal'ın kurduğu TOKİ'yi yeniden yapılandırarak burayı konut üretim merkezi haline getirdik.

İBB Başkanlığı görevine geldiğimde şehrin iki yakasına örnek şehirler kurmak için projeleri devreye aldık. Ülkemizde 1964-1979 250 bin binada 878 bin konut, 1980-2002 arasında 1 milyon 65 bin binada 4 milyon konut, 2003-2019 arasında 1 milyon 173 bin binada 11 milyon 320 bin konut üretilmiştir. Bu tablo da göstermektir ki, Türkiye'nin konut sorununun çözümünde son 19 yıl kritik öneme sahiptir.

81 İLE ÇAĞ ATLATTIK

Erişilemeyen, hizmet götürülmeyen yer bırakmadık, bırakmayacağız. Altyapı ve ulaşımda İstanbul'dan başlayarak 81 ile çağ atlattık. Yaklaşık 200 milyar liralık yatırımla her kesimden vatandaşımızı ev sahibi yaptık.

Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin konut ve iş yeri ile stadyum, hastane, okul, yurt, spor salonu gibi 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık.

Kentsel dönüşüm amacıyla 61 ilde yürütülen 122 projede yatırım maliyeti 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları sıvadık.

Kentsel dönüşüm kapsamında acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun 300 binini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yapmaya devam ediyor. 2023 yılına kadar da 340 millet bahçesini tamamlayıp milletimizin hizmetine sunacağız.

100 BİN SOSYAL KONUT KAMPANYASI

100 bin sosyal konut kampanyasının devam ettiğini ifade eden Erdoğan, Şu ana kadar 12 bin sosyal konutun yapımını tamamladık. Halen 76 bin sosyal konutun inşasına devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

2023 SEÇİMLERİ MESAJI

"Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu hizmetlerin devamı için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Sizlerden şimdiden 2023 için çalışmaya başlamanızı istiyorum."