Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm yurtta saat 19.19'da okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.
TÜRKİYE 19.05.2021, 21:20
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta coşku içerisinde kutlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllardaki gibi kalabalık görüntülerin oluşmadığı bu bayramda tüm Türkiye'de aynı anda İstiklal Marşı okundu.
GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çankaya'da bir araya geldiği gençlerle, İstiklal Marşı'nı söyledi. Vatandaşların evlerini bayraklarla süsledikleri anlara ilişkin görüntüler anbean kameralar yansıdı. Al bayraklarla donatılmış evler, büyük bir görsel şölen oluşturdu.
VİDEOLARLA KUTLANDI
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamındaki kutlamalar, akşam saatlerinde dijital ortamlarda devam edecek. Çok sayıda kurum da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları videolarla kutladı.
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