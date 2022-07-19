Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesi Astana sürecini ayağa kaldıracak

Erdoğan, terör örgütlerinin hangi ülkede olursa olsun o ülkenin huzurunu kaçıran baş belaları olduğunu belirterek, "Bunlarla dayanışma içinde mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

Türkiye olarak bildiğiniz gibi özellikle savunma sanayiinde son yıllarda ciddi bir sıçramamız mevcut. Bu konudaki dayanışmamızı çok ama çok önemsiyorum. Sayın cumhurbaşkanının da ifade ettiği gibi terörle mücadelemiz büyük bir önem arz ediyor. PJAK, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri her iki ülkenin de ciddi manada baş belasıdır. Bildiğiniz gibi biz bunları artık NATO sözleşmesinin içerisine de soktuk. Çünkü bunlar hangi ülkede olursa olsun o ülkenin huzurunu kaçıran baş belalarıdır. Bunlarla dayanışma içerisinde bir mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor.

Tabii bugün burada yüksek düzeyli istişari toplantımızın dışında bir diğer önemli toplantıyı daha gerçekleştiriyoruz. O da Astana üçlüsü olarak burada liderler olarak bir araya geliyoruz. Gerek sayın Putin gerek şahsım gerekse sayın Reisi, birlikte bir araya gelip bir gelişmelerin son halini masaya yatırmış olacağız. Tabii bu Astana sürecinin yeniden bir değerlendirme, yeniden Astana sürecini şöyle ayağa kaldırma durumu olacaktır. Tüm bakan arkadaşlarıma ben de çok çok teşekkür ediyorum. Aralarındaki mutabakatı, aralarındaki dayanışmayı devam ettirmelerini özellikle kendilerinden rica ediyorum.