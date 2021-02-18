Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye spor altyapısında da çağ atlamıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, bizim dönemimizde diğer alanlarla birlikte spor altyapısında da çağ atlamıştır." dedi.

TÜRKİYE 18.02.2021, 15:56 18.02.2021, 17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye spor altyapısında da çağ atlamıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Tüm İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyorum. Bugün spor alanında çığır açacak önemli bir projeyi gençlerimize tanıtmak üzere bir aradayız. Sporcu bursu ile 2020 yılında vakıf üniversitelerine yerleşen 76 gencimizin her birini canı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizi başarı ile temsil ederek madalya kazanan gençlerimizin eğitim öğretim hayatında da aynı başarıyı yakalayacaklarına inanıyorum.

"Dünyanın bir çok prestijli üniversitelerinde akademik ve sportif başarının birlikte yürüdüğünü görüyoruz"

Bizim çocukluğumuzda malesef spora gereken önem verilmez spor yapan çocuklar hayta yaftası yerdi. Ailelerimizden gizli şekilde mahalle arasında kağıttan toplarla oynardık. Herşeye rağmen direnerek profesyonel hayata geçen arkadaşlarımız eğitim hayatından geri kalmıştır. Dünyanın bir çok prestijli üniversitelerinde akademik ve sportif başarının birlikte yürüdüğünü görüyoruz.

"Türkiye spor altyapısında da çağ atlamıştır"

Akademik çalışmalarda başı çeken kurumların sporda da parlak neticeler alması kesinlikle tesadüf değildir. Bu sporla eğitimi birbirini destekleyen unsurlar olarak görmenin sonucudur. Nitekim bu anlayış ülkemizde giderek yerleşiyor. Aileler çocuklarını spora daha fazla yönlendiriyor. Okullar eğitimin yanında spor faaliyetlerine de önem veriyor. Ülke genelinde yaşanan bu zihniyet değişiminde hükümetlerimizin spor eğitimine yaptığı yatırımların çok büyük katkısı var. Türkiye, bizim dönemimizde diğer alanlarla birlikte spor altyapısında da çağ atlamıştır. Toplam spor tesisi sayısını 1575'ten 3903'e yükselttik. Sentetik futbol, voleybol, basketbol sahalarını mahallelere kadar yaydık. Olimpik havuzlarımızın sayısını 46'dan 274'e, spor salonlarımızın sayısını 904'e çıkardık. Ömrünü tamamlamış stadyumları yıkıp yerlerine yüksek kapasiteli yeni tesisler inşa ettik. Stadyumlardan 32'sini tamamladık 12 stadyumun yapımı devam ediyor. 

Faal sporcu sayımız ise son 18 yılda 206 binden 3 milyon 623 bine ulaştı. Okullarımızda yürüttüğümüz sportif tarama çalışması ile de tespit ettiğimiz özel yetenekli çocuklarımızı özel eğitime alıyoruz. Böylece Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırıyoruz. Spordaki başarılarımızı artırmak için en önemli yatırımlardan biri de sporcu eğitim merkezleridir. 43 ilimizdeki bu merkezlerde 1671 sporcu yetiştiriyoruz.

"Farklı mali destek programlarını uygulamaya aldık"

Ziya Paşa, 'marifet iltifata tabidir, iltifatsız emek zayidir' diyor. Şüphesiz her başarı önemlidir kıymetlidir. Ancak başarının kendisi kadar başarının emeğin takdir edilmesi de önemlidir. Çünkü ödüllendirilen her başarı daha büyük başarıların öncüsü olacaktır. Başarılı sporcularımızın emeklerini zayi etmemek adına devlet olarak farklı mali destek programlarını uygulamaya aldık.

"Üniversiteyi kazanan tüm milli sporcularımıza burs veriyoruz"

Yıldızlar kategorisinde dünya ve avrupa şampiyonlarımıza aylık 1555 lira harçlık desteğinde bulunuyoruz. Türkiye olimpik hazırlık merkezlerinden ise 1193 sporcumuz yararlanıyor. Üniversiteyi kazanan tüm milli sporcularımıza burs veriyoruz. Sporcularımıza sağladığımız bu desteklerin karşılığını tüm branşlarda artan madalya sayısı ile görmeye başladık.

Önümüzdeki yıl düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyat oyunlarına kazanılan kota da 53'e ulaştı. Dünyayı etkisi altına alan salgına rağmen sporcularımız katıldıkları organizasyonlarda üstün başarılar gösterdi. Yüzmede, serbest dalışta Avrupa şampiyonlukları kazandılar. Bayrağımızı dalgalandıran her bir gencimize şükranlarımı sunuyorum. Sporcularımızın başarıları arttıkça ve bunun getirdiği imkanlar çoğaldıkça ailelerin çocuklarını spora yönlendirme şevki büyüyor.

Gayemiz bizim çektiğimiz çileleri gençlerimize çektirmemektir. Çünkü gençlere yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır. Bu ülke eğitimli, nitelikli, sağlıklı, milli ve manevi değerlerle mücehez gençlerin omuzlarında yükselecektir. Türkiye'yi aydınlık yarınlara sporda, sanatta, bilimde, kültürde başarılarıyla temazül etmiş gençlerimiz taşıyacaktır. Gençlik geleceğin tohumu istikbalimizin teminatıdır. Kamusu sivil toplumu üniversitesi ailesi ile hepimizin görevi gençlerimize hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sunmaktır. Hayata geçirilen sporcu burslarını da bu alanda önemli bir adım olarak görüyorum. 

Halihazırda 76 sporcumuzun yararlandığı projenin önümüzdeki dönemde hem kapsamının genişletilmesi hem de paydaşlarının artırılması önem taşıyor. Üniversitelerimizden sporcularımıza gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyorum. Bu çalışmayı inşallah ortaokul ve lise seviyesine de teşvik ediyoruz. Yetenekli çocuklarımızın daha temelden desteklenmesi gerektiği fikrinden hareketle ilk olarak Özel Öğretim Derneğine bağlı özel okul ve kolejlerle gereken mutabakat metinleri imzalandı. Tüm özel eğitim kurumlarımızı, sporcularımıza destek olmak ve Türk sporunu geliştirmek amacıyla bu mutabakata katılmaya davet ediyorum. Başlangıçta 538 kontenjanla ortaöğretimde bu projeyi hayata geçiriyoruz.

Sporcularımıza destek olan üniversitelerimizin okullarımızı bilim yuvası olmanın yanında artık spor hayatımız için de merkeze çevirecektir.

Milli sporcu mutabakatının Türk sporuna, sporcularımıza hayırlı olmasını diliyorum. 

#Erdoğan #spor #Tanıtım #Burs #madalya
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