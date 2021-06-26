Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Buggün ülkemizin gelişmesi milletimizin güçlenmesi yolunda attığımız adımlara bir yenisini ekliyoruz. Rahmetli Menderes, Özal, Erbakan, Demirel gibi sembol isimlerin ruhlarını bir kez daha şad ediyoruz. Bugün Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temelini atıyoruz. Aynı zamanda Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir kesiminin Sazlıdere Barajı üzerindeki bağlantı yolu da olan bu köprünün hayırlı olmasını diliyorum.

Kanal İstanbul Projesini bundan 11 yıl önce milletimizle paylaşmıştık. Türkiye'nin bu süreçte yaşadığı iç ve dış badireler nedeniyle maalesef projenin ilerlemesi biraz gecikti. İşte bugün tüm hazırlıkları tamamlayıp proje kapsamındaki ilk köprünün temelini atmak üzere bir aradayız. Sazlıdere Barajı'ndayız. Kanal İstanbul'a acaba bu proje neden gerekliydi, gecikmeli de olsa bugün bu temeli nasıl atıyoruz? İstanbul Boğazı dünyanın en kalabalık gemi trafiklerinden birine sahiptir. 1930'lu yıllarda yılda ortalama 3 bin gemi geçiş yapıyordu. Günümüzde bu rakam 45 bine ulaştı. Sadece şehiriçi yolculuklar için İstanbul Boğazı'nın her iki yakasındaki 54 iskelede günde 500 bin kişilik insan trafiği söz konusudur. Boğaz'da hem kuzey, hem güney hem doğu-batı istikametinde çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Aynı dönemde Boğaz'dan geçen gemilerin uzunlukları 50 metreden 350 metreye kadar yükseldi.

Çok farklı yük taşıyan gemilerin kaza yapmaları halinde denizlerimiz büyük tehdit altına giriyor.

Yaşı biraz ilerlemiş olan İstanbulluların hafızalarında Boğaz'da haftalarca yanan petrol gemilerinin görüntüleri vardır. Gençlerimize sesleniyorum Z kuşağı. Bakınız bütün bu olanlar bitenler 19 yıl 20 yıldır bu ülkede iktidarda olan bizler neleri gerçekleştirdik. Bunları bilmeniz gerekiyor. Geçtiğimiz yılın ilk ayında Kabataş açıklarında kıyıya sürüklenen dev Rus savaş gemisinin yol açtığı endişeyi unutmadık.

Ayrıntılar gelecek...