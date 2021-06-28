Cumhurbaşkanı Erdoğan Türksat 5A Uydusu'nu hizmete aldı

İnsanlık tarihindeki her çağ değişiminin dünyada ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel güç dengelerin yeniden oluşmasına yol açacağını dile getiren Erdoğan, “Bu çağın adı dijital çağdır” dedi.

TÜRKİYE 28.06.2021, 16:54 28.06.2021, 17:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı.

Mayıs ayında Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan uydunun uzun bir test ve hazırlık çalışmalarının ardından servis sağlamaya hazır hale geldiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan"Manevra ömrü 35 yıl olarak hesaplanan Türksat 5A ile hem uydu iletişim kapasitemizi artırıyor hem mevcut uydularımızı yedekliyor hem de yörünge haklarımızı garanti altına alıyoruz." dedi.

"TÜRKSAT 5A KENDİ ALANINDA ÇOK ÖNEMLİ..."

Erdoğan, "Bu uydumuz ülkemizle birlikte Avrupa Akdeniz, Ege, Karadeniz, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika bölgelerini kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet verecektir. Televizyon yayıncılığı ve veri hizmetleri konusunda kaliteli hizmet sunma kapasitesine sahip Türksat 5A sağlayacağı yüksek katma değerle, kendi alanında çok önemli bir proje." diye konuştu.

"TÜRKİYE, UYDUSUNU ÜRETEN 10 ÜLKE ARASINA GİRECEKTİR"

"Şimdi sıra Türksat 5B uydumuzda." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tasarım ve üretim aşamaları başarıyla tamamlanan Türksat 5B uydusunun testleri sürüyor. Amacımız bu uydumuzu yılın son çeyreğinde yine Falcon 9 roketiyle uzaya göndermek. Faydalı yük kapasitesi bugüne kadarki uyduların tamamından fazla olacak Türksat 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacak. Türksat 5B'nin manevra ömrünün 35 yılın üzerinde olacağı öngörülmektedir. Çok sayıda kurum ve kuruluşumuzun katkısıyla Türksat 6A uydumuzu ürettik. Test aşamasına gelen bu uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Türkiye böylece dünyada haberleşme uydusu üreten 10 ülke arasına girecektir."

İnsanlık tarihindeki her çağ değişiminin dünyada ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel güç dengelerin yeniden oluşmasına yol açacağını dile getiren Erdoğan, "Üretim biçiminin kökten değişimine yol açan bu çağın adı dijital çağdır. Toprağı ekmek ve makineyi kullanmak nasıl insanlık tarihinde büyük kırılmalara yol açtıysa dijital çağ da benzer sonuçlar doğuracak. İnsan artık sadece kendi adına iş yapan değil, kendi adına düşünen sistemlere yönelmiştir. Hayatın he alanında dijital üretim ve yönetim süreci yapay zeka ile birlikte çok farklı bir evreye ulaşmıştır. Her alanda kendini hissettirmektedir." diye konuştu.

"TÜRKİYE DİJİTAL ÇAĞA SAHİP ÇIKMAKTADIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasi dediğimiz bir meydanda toplanan insanların şehrin sorunlarını tartışması ve bir karar bağlamasıyla ortaya çıkmıştır. Sonra bu yöntem ülkede yaşayan belirli bir yaşın üzerindeki insanların tamamının seçimler yoluyla içinde yer aldığı temsili demokrasiye dönüştü. Bugün dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca insan dijital altyapı ve iletişim imkanları sayesinde anında bir araya gelebiliyor ortak tavır geliştirebiliyor.

Kamu hizmetlerinin tamamına yakınının elektronik devlet sistemi içinde yürütülebilir bir dönemde yaşıyoruz. Bugün cep telefonu ve üzerindeki uygulamalarla saniyeler içinde dünyanın her köşesinden insanlarla iletişime geçmek mümkün. Kimi yerlerde bireyle dijital çağın her imkanından faydalanırken kimi yerlerde ilkel dönemin şartları içinde hayata tutunma mücadelesi veren topluluklar var. Türkiye geçtiğimiz iki asırda yaşadığı tecrübeler ışığında dijital çağa sıkı sıkıya sahip çıkmaktadır.

Dijital çağın imkanlarını milletimizin emrine pek çok gelişmiş ülkeden daha önce verebilmeyi başardık. Özellikle sanayiden ticarete, kamu hizmetinden eğitim ve sağlığa kadar dijital altyapıyı daha da geliştirmekte kararlıyız.

Fiber altyapı başta olmak üzere gereken adımları daha hızlı şekilde atmanın hazırlıkları içindeyiz. Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek Milli teknoloji üretim kapasitemizi geliştirecek yapay zeka teknolojilerinde öne geçmeye çalışacak strateji çalışmamızı yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

DUA İLE AÇTI

Daha sonra butonun başına geçen Erdoğan, besmele çekerek Türksat 5A uydusunu hizmete aldı.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #Türksat 5A uydusu
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