Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni alınan kararları açıkladı!

1 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK KADEMELİ NORMALLEŞMENİN TÜM DETAYLARI

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22 ile sabah 5 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.



Bu sınırlar hafta sonu ise cumartesi ile 22 ile pazartesi sabah 5 arasında uygulanacaktır.



Yeme içme yerleri sabah 7 ile akşam 21 arasında masaya servis yapılabilecek, saat 24'e kadar paket servisini sürdürebilecektir. Pazar günü ise sadece paket servis hizmeti devam edecektir.



Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler belirlenen kurallar çerçevesinde pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 arasında çalışabilecektir. Diğer iş yerlerinin pazar günü haricinde belirlenen şartlarda faaliyetlerini yürütmeleriyle ilgili uygulama sürecektir.



Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecektir.



Üniversiteler, 2021-2022 akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak şekilde yürütülecektir.



Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması devam edecektir.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizi ve milletimizi sahte gündemlerin kıskacına hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz.

Birileri sembol olarak görmeyebilir ama bilesiniz ki Çamlıca Kulesi bu asrın sembol eserlerinden birisidir.

İstanbul'un fethinin 600'üncü yılına atfettiğimiz 2053 vizyonu için şimdiden hazırlıklara başlamalıyız.

Yaklaşık bir buçuk yıldır dünya ile beraber ülkemizi de esir alan salgınla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Toplamda 661 milyar lirayı bulan hibe ve desteklerin, ülkemizin salgın sürecini çok ciddi ekonomik kayıplara, sosyal sıkıntılara, güvenlik tehditlerine maruz kalmadan geçirmesinde çok büyük katkısı olmuştur.

(Yüzde 7'lik büyüme) Bu durum, yatırımların devam ettiğinin, dolayısıyla önümüzdeki dönemde üretimin ve istihdamın daha da artacağının işaretidir.

Önümüzdeki günlerde enerji konusunda yeni sevindirici konuları kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz.

"SEFERBERLİK İÇİN HAZIRLANIYORUZ"

Haziranı tam manasıyla bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağız. BioNTech, Sinovac ve Sputnik V gibi sözleşmesi yapılan farklı aşılardan haziran ayında mümkün olan en yüksek sayıda miktarın ülkemize getirilmesi ve süratle uygulanması için yoğun hazırlık içindeyiz.

İnşallah kendi aşımıza da yıl bitmeden kavuşmuş olacağız.

Milletimizin bu süreçte tahammül sınırlarının zorlandığını görüyoruz.