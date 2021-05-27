Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasada uzlaşma olmazsa milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Yeni anayasa çalışmaları) Uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız." dedi.

TÜRKİYE 27.05.2021, 13:29 27.05.2021, 17:51

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yassıada'nın önce Yaslıada'ya ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşme süreci, aynı zamanda Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin de bir özetidir." dedi.

"Milli iradenin üstünlüğünü tesis etme mücadelemizin önü sürekli darbelerle kesilmeye çalışılmıştır." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Sadece darbeciler ve muhtıracılar değil, onları teşvik eden, tahrik eden, onlarla kol kola yürüyen siyasetçi profili de aynı şekilde varlığını sürdürmektedir.

Türkiye'ye siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan ağır bedeller ödeten darbeler silsilesinin ilki olan 1960 darbesi aradan geçen 60 seneye rağmen milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır."

Biz, ölümü korkutanlardan olacağız ve bu yola da böyle devam edeceğiz.

CHP temsilcileri darbe güzellemesi yaparken, her yakalandıklarında ise 'Yapay gündem' diyerek işin içinden sıyrılmaya kalkmışlardır. Ama şunu bilmiyorlardı. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık.

Milletin değerlerine husumet, demokrasiye ve milli iradeye güvensizlik, darbecilik, ülke düşmanlarıyla kol kola yürüme hastalığı CHP yöneticilerinin adeta genlerine işlemiştir."

Darbeciler ve onların cesaret kaynağı olan darbeci siyasi zihniyetler kendi hırsları uğruna ülkeyi ateşe vermekten, Türkiye'nin demokrasisini ve kalkınmasını baltalamaktan da çekinmemişlerdir."

"Yeni anayasayı Meclis'te kabul ettirip, milletimizin takdirine sunabilirsek çok çok güzel olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geniş bir uzlaşmayla yeni anayasayı Meclis'te kabul ettirip, milletimizin takdirine sunabilirsek çok çok güzel olacak. Amacımız Meclis'teki tüm partilerin yeni ve sivil anayasa çalışmalarına yapıcı, etkin, samimi destek vermeleridir." dedi.

"Arzu edilen uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız." diyen Erdoğan, şöyle konuştu

"Cumhur ittifakındaki ortağımız MHP, Büyük Birlik Partisi hepsi bu çalışmayı sürdürüyor. MHP'den bu çalışmayla ilgili neticeyi Sayın Genel Başkan'dan aldım.

MHP kendi taslağını bize böylece sunmuş oldu. Diğer partilerin de bu yönde hazırlıkları olduğunu biliyoruz, bizim çalışmamız da bitti.

İnşallah yıl sonuna doğru tüm metinleri bir araya getirerek kapsamlı bir şekilde değerlendirecek ve ortak teklif haline dönüştürmenin yollarını arayacağız.

Uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız."

"Yalan ve iftira konusunda vitesi yükselttiler"

Erdoğan, "CHP yönetimlerinin en başından beri bize karşı yürüttükleri muhalefet üslubuna bakın, hiçbirinde eser ve hizmet siyasetine rastlayamazsınız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı'nın 'Millet İttifakı' diye adlandırılan oluşumu kimi gizli kimi açık ortaklarıyla bir arada tutmak için nasıl ıkınıp sıkındığını, nasıl kirli pazarlıklar içerisinde kıvrandığını, şimdiden bölücü örgütün uzantılarıyla nasıl bakanlık pazarlığına tutuştuğunu sizler de görüyorsunuz.

Geçmişte kartvizitle memur alındığından sözlü talimatla ihale verildiğine kadar nice yalanı sıralamışlardır. Son dönemde yalan ve iftira konusunda vitesi yükselttiler.

Bugüne kadar girdiği her seçimde CHP'ye hak ettiği dersi veren milletimiz, inşallah 2023'te bir kez daha aynı iradeyi ortaya koyacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbeci zihniyetin panzehiri milli iradenin güçlenmesidir." ifadesini kullandı.

"Ekonomide ciddi bir toparlanma bekliyoruz"

Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli ne kadar projesi varsa hepsinin de hedefe konularak saldırıya maruz bırakıldığını söyledi.

"İnşallah ekonomide bu yılla birlikte ciddi bir toparlanma bekliyoruz." diyen Erdoğan, "Açılan yeni kuyular yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması son 3 keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın Taksim Camisi'nin, inşallah cuma namazıyla, açılışını yapacağız." diye konuştu.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılıyor

Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 1960 askeri darbesinin ardından yargılamaların yapıldığı ve geçen yıl da tarihi sürece ışık tutacak şekilde yeniden düzenlenerek açılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası, 27 Mayıs'ın 61. yılında AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na helikopterle geldi.

Erdoğan'ın konuşma yapacağı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına, bazı bakanlar ile il başkanları katılıyor.

Geçen yılki açılışın ardından en yoğun günün yaşanacağı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, bugün için konferans salonu, müzeler ve donatı alanlarında son düzenlemeler de yapıldı.

Askeri darbenin 61. yılında, burada yargılanarak idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan da anılacak.

#Recep Tayyip Erdoğan
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