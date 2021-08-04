Cumhurbaşkanı Erdoğan:187 yangının 172'si kontrol altına alındı

"172 yangın kontrol altında"

8 gün içinde 187 yangın çıktı. Bu yangınlardan şu anda 15 yangın devam ediyor ve bunların bir kısmı kontrol altında. Termik santral yanma tehdidiyle karşı karşıya. Aşırı rüzgar olmasa söndürmek daha kolay olacak.

"Bu yerler yanıyorsa bizim ciğerimiz de yanıyor"

Yangınla mücadeleyi sürdürüyoruz, kaçamak yapmak yok ve üzerine üzerine gidiyoruz. 'Burada niye uçak yok, helikopter yok' gibi yalan terörü estiriliyor. Şu anda 16 uçak var, bugün gelenlerle bu 20'ye çıktı. Bunun yanında 51 helikopter var. Hep bunlar devrede, çalışıyor. Bu yerler yanıyorsa bizim ciğerimiz de yanıyor. Elimizden ne geliyorsa bunu sonuna kadar yapacağız.

"Yangınlar şu an dünyanın mücadele ettiği bir terör tehdididir"

Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır. Orman yangınları şu an tüm dünyanın mücadele ettiği Covid-19 gibi uluslararası bir tehdittir, hatta bir terör tehdididir.

Muhalefete tepki: Bir tespitin varsa bunu dürüst yap

Türkiye'de 'yalan terörü' var mı, var. Kim yapıyor, muhalefet. adına birileri 'algı operasyonu' diyor ama bunun adı aslında yalan terörüdür. Biraz dürüst ol, samimi ol. Bir tespitin varsa bunu dürüst yap. Dürüst yap da adam sansınlar, biz de bir şeyler kapalım. Ama böyle bir şey maalesef yok.

Yanan alanların imara açılacağı iddiası: Bakana verdiğim böyle bir yetki yok

Bay Kemal'e vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı'ma vermiş olduğum böyle bir yetki yok. 5 milyon 400 bin ağaç diktik, dikmeye devam ediyoruz.

Ormanlar yansın, buralarda beton yığını binalar inşa edelim, haşa. Dikey mimariye karşı olduğunu söyleyen biriyim. Betona, nasıl olur da sahip çıkarım?

"Tutuklananların ailelerinde PKK ile iltisaklı olanlar belirlendi"

Önce gözaltına alınanlar vardı, sonra tutuklananlar oldu. Bu tutuklananların da ailelerinde PKK ile iltisaklı olanlar belirlendi. Bütün polis teşkilatımız bunun incelemesini yapıyor. Ciğerimizi yakanların biz de ciğerini yakacağız.

Bu alanda bu kadar canlı yandı. Bal, arı kovanlarımız yandı gitti, bunları görmeyecek miyiz, 'bırak gitsin' öyle mi diyeceğiz? Birçok insanımızın ekmek teknesiydi ya bunlar gitti. Bunlara da yönelik çalışmalar yapacağız, vatandaşlarımızı yarı yolda bırakmayız.

Yangınlarla ilgili her türlü ihbar, belge, bilgi çok etraflıca takip ediliyor.

Türk Hava Kurumu uçaklarının durumu iş görür olmaktan çıkmış vaziyette.

Help Turkey paylaşımları

Yalancının mumu yatsıya kadar yandı. Bu, yatsıya kadar bile yanmadı. "Yalanla bizi yıkacaklarını mı zannediyorlar? Türkiye şu anda imkansız Türkiye değil, artık güçlü bir Türkiye var.

Sepet takmak suretiyle Sikorsky ve Cougar'ları söndürme işleminde kullanma düşüncemiz var.

Bakımdan çıkacak bir amfibi uçağından bahsetti Sayın İlham Aliyev, 'Onu da göndereceğim' dedi.

KKTC ve Maraş ile ilgili toplantı

KKTC ve Maraş ile ilgili sonbahar gibi bir uluslararası toplantı düşünüyoruz. Bu toplantıyla işin performansını daha da artırmayı düşünüyoruz.

Koronavirüsle mücadele

En kısa sürede Turkovac aşımız için acil kullanım onayı almayı ve yurt çapında bununla yaygın aşılamaya geçmeyi hedefliyoruz.

"Ağustos ile birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz"

Ekonomideki öncü göstergelere baktığımızda büyüme eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız.

Ağustos ile birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz, bize yüksek enflasyonu getirecektir.

