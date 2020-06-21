Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Babalar Günü dolayısıyla yaptığı videolu paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın #BabalarGünü’nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/F3lW9d9rLX — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 21, 2020

"Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum."