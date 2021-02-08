Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran açıklama

Başkan Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE 08.02.2021, 15:41 08.02.2021, 17:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran açıklama

Erdoğan konuşmasında CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. Başkan Erdoğan ayrıca yaptığı konuşmada "Buradan sesleniyorum; çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. 

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Temizlik, mesafe ve maske kurallarına riayet ederek yürüttüğümüz kongrelerimiz büyük bir coşkuyla gerçekleşiyor. Ülkemize ve milletimize hizmet heyecanımızı yenilediğimiz kongrelerimizi, demokrasi şölenlerine çeviren kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Bizim siyasetimizin temelinde elbette asırlardır elden ele aktarılarak bugünlere ulaşan bir büyük dava vardır. Milletimize hizmetkarlığımızı, ülkemizi daha çok güçlendirerek refahı daha çok artırarak gösteriyoruz.

AK Parti kadroları gece gündüz çalışmıştır. Hiçbir sıfat, hiçbir konum manevi huzurdan daha büyük değildir, olamaz.

'KRİTİK ÖNEME SAHİP'

Partimizin tüm kademelerinde gerek vazifelerine devam eden gerekse yeni görev üstlenen kardeşlerimizden bu anlayışla çok daha verimli çalışmalar bekliyoruz.

Teşkilatlarımızda sorumluluk üstlenen arkadaşlarımızın, samimiyetle gayret göstereceklerine yürekten inanıyorum. Partimizin 18 yıllık kesintisiz iktidarda bulunmasının sırrı, milletimizin her ferdinin kendini bu çatı altında görebiliyor olmasıdır. İnşallah ülkemizin tarihi bir atılımın içinden geçtiği bu günlerle, mücadeleye zafere ulaştıracağız. Bunun için 2023 seçimi kritik öneme sahiptir.

Zihnini ve kalbini Türkiye düşmanlarına kiralamış kişiler, Türkiye'nin demokrasine saldırıyor, bugüne kadar bunların hiçbirine boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

'RABİAMIZA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ'

Çocuklarımıza 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmak için daha çok çalışmamız, daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Bu süreçte rabiamıza daha sıkı sahip çıkmak zorundayız. Rabiamız geleceğimize güvenle bakabilmemizin en büyük teminatıdır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde dönüşümün etkisiyle sallandıkları bir dönemde Türkiye olarak bizim sapasağlam ayakta durabilmemizin yolu buradan geçiyor. 

Tabii bütün bunlar ancak gören gözler duyan kulaklar ve adaletin yuva yaptığı kalpler için geçerlidir. Kinleri, hırsları ve karanlık hesapları, özellikle kendi ülkelerinin felaketlerini dilecek kadar yollarını şaşıranlara diyecek şey bulamıyoruz. Bunlara da doğruyu, hakkı, hakkaniyeti, yaptıklarımızı ve hedeflerimizi anlatmayı sürdüreceğiz. Bu konuda sizlere güveniyorum. 

'SÜREKLİ SAHADA OLMAMIZ ŞART'

Bugüne kadar ne yaptıysak, milletimizle birlikte yaptık, ne başardıysak sizlerle birlikle başardık. Basın ve sosyal medya mecraları siyasetimizin sadece duyurulma yeridir.

Sürekli sahada olmamız şart. AK Parti olarak, bugünlere aziz milletimizin duası yanında, ailesinden, işinden mesaisinden feda yapan dava erleriyle geldik. Farklı odakların tehditlerine maruz kaldık, tüm saldırılar karşısında iman varsa imkan da vardır diyerek, her türlü yokluğa rağmen yolumuzdan geri dönmedik. Kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklamaya çalıştık.

İnsanlarımız bizimle birlikte belediyelerden, devletin her kademesine rağmen dinamik, vizyoner, gayretli bir kadroyla tanıştı.

Anacığımla birlikte olan tabloyu hazırladığınız için teşekkür ediyorum. Giresun sizlere selam, sevgi, saygılarımı özellikle ifade ediyorum. Ana gibi yar olmaz. Kadın kollarımız çok büyük önem taşıyor. Biz gayretle hasbi şekilde çalıştıkça milletimiz de daha kararlı şekilde bize sahip çıktı.

'MUHALEFET BİZİMLE ESER VE HİZMET SİYASETİ YARIŞINA GİRMEDİ'

Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye kadar her alanda ülkemize çağ atlattığımız için gurur duyuyoruz. İzlediğimiz onurlu ve kararlı politikalarla ülkemizin itibarını artırdığımız için mutluyuz. Karşımızda elbette bir siyasi muhalefet oldu. Hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına giremedi.

İşte şu anda karşımda Fatih'i görüyorum. Bizim projelerimize onların hayalleri yetmek idrakini görüyorum. Biz Karadeniz'de doğal gaza ulaştık mı ulaştık. Fatihle ulaştık, şimdi inşallah Kanuni ile ulaşacağız. Şimdi denizin dibine sondajlama çalışmalarımızla devam edeceğiz. 

CHP'YE SERT SÖZLER: İŞTE PARÇALANMAYA BAŞLADILAR

Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü sergilemedi. İşte parçalanmaya başladılar, eleştirenleri kapı dışarı ediyor. CHP hangi projeyi üretiyor diye baktığımızda karşımıza sadece koskoca bir boşluk çıkıyor. Kardeşlerim hiçbir yok aşılamayacak kadar yüksekten geçmez. CHP'nin tek işi terazisinin kefelerine yerleştirdiği kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmaktır.

Yıllarca bizi tek adamlıkla suçlayanların dönüp dolaşıp geldikleri yer partilerini tek adamcağız siyasetine mahkum etmesidir.

HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA: ÇARŞAMBA GÜNÜ...

İşte Menemen... Menemen'de neler oldu biliyorsunuz. Menemen'de şimdi AK Parti iktidar oldu.

Buradan sesleniyorum; çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim.

CHP yönetimi gençlerimizi kışkırtmaktadır. Ha CHP ha HDP, hiçbir farkları yok. Terör örgütlerinin beslemesi bunlar...

#Erdoğan #Cumhurbaşkanı
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