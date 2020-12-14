Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OECD'nin kuruluşu için video mesaj!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) kuruluşunun 60’ıncı yıldönümü programı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Erdoğan mesajında; başlangıcından itibaren Türkiye’nin üyesi olduğu İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın kuruluşunun 60’ıncı yıldönümünü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak, dengeli ekonomik büyüme ile kalkınmanın temini, refah ve istihdamın artırılması hedefleri doğrultusunda, OECD’de etkin bir işbirliği ve dayanışma sergiliyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatın 60 yıldır, hazırladığı anlaşmalar ve sözleşmelerle, iyi uygulama örnekleriyle, oluşturduğu standartlarla, paylaştığı tavsiye ve istatistiki tahlillerle küresel ekonomide önemli bir aktör olduğunu kanıtladığının altını çizdi.

"SALGIN, NE KADAR KIRILGAN BİR DÜNYADA YAŞADIĞIMIZI BİR KERE DAHA GÖSTERMİŞTİR"