Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan, Kocaeli’de korona virüs sebebi ile tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE 20.12.2020, 21:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağabeyi Hasan Erdoğan’ın Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan oğlu Ahmet Erdoğan (73), korona virüs sebebi ile geçtiğimiz günlerde tedavi altına alındığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Ahmet Erdoğan’ın cenazesinin memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından, "Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan ağabeyimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza Şafi isminin hürmetine şifa versin” diye paylaşımda bulundu.
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